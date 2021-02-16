В Башкирии хотят установить в учреждениях Башкирии фандоматы

Автоматы по приему тары (фандоматы) вскоре могут появиться во сногих учреждениях Башкирии. Республика готова перенять успешный опыт соседнего региона - Татарстана - в этом вопросе.
Начать установку аппаратов хотят в школах. Это позволит не только сократить количество отходов, но и привить бережное отношение к экологии.
Принцип работы этого устройства прост: банки и бутылки помещаются в специальное окно, после чего они попадают в разные накопительные емкости. При этом встроенные датчики по штрих-коду определяют материал, а тары проходят через прессующий аппарат.
С работой первого проекта по внедрению системы фандоматов и программой «Экологическое воспитание школьников» делегация из Башкирии ознакомилась в «Многопрофильной школе №181» Казани. Все аппараты в школах подключены к городской системе мониторинга накопления отходов, работающей в онлайн режиме.
Министр экологии и природопользования Башкирии Урал Искандаров заявил, что вопрос установки фандоматов в настоящее время прорабатывается и с предпринимателями региона.
По словам инициаторов проекта, каждый школьник, принявший участие в проекте помогает сделать еще один шаг к нулевому захоронению.