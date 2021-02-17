Минздрав Башкирии рассказал о самочувствии подростка, который пострадал на борьбе

30 января на соревнованиях по национальной борьбе куреш произошёл несчастный случай.13-летний участник соревнования получил травму и был госпитализирован из спортшколы в тяжёлом состоянии.

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Напомним, инцидент произошёл в селе Бакалы на финальном поединке. Мальчика перебросил соперник и накрыл телом, ребёнку стало дурно – закружилась голова, позеленело в глазах – организаторы соревнований сразу вызвали скорую помощь.

Как сообщает представитель Минздрава Башкирии, мальчик находится в коме. Ему оказывают необходимое лечение в реанимации Бакалинской ЦРБ. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое. Он продолжает находиться в реанимации Бакалинской ЦРБ. В коме, не оперирован. Все необходимое для него проводится. Ход лечения консультируют медики Республиканской детской клинической больницы. Была телефонная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Москва).

Софья Алешина, пресс-секретарь Минздрава РБ
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