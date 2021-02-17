Минздрав Башкирии рассказал о самочувствии подростка, который пострадал на борьбе

В настоящее время состояние подростка оценивается как тяжелое. Он продолжает находиться в реанимации Бакалинской ЦРБ. В коме, не оперирован. Все необходимое для него проводится. Ход лечения консультируют медики Республиканской детской клинической больницы. Была телефонная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Москва).

Софья Алешина, пресс-секретарь Минздрава РБ