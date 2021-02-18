В Башкирии за год отремонтировали 400 учреждений культуры

400 культурных учреждений Башкирии отремонтировали на сумму более 900 млн рублей. В Уфе прошло заседание коллегии Министерства культуры республики.

Собравшиеся рассмотрели итоговые показатели, а также обсудили планы на ближайшее будущее. За прошедший год регион приобрел пять автоклубов, сделал четыре модельные библиотеки, построил и модернизировал 20 культурных объектов. Таких результатов Башкортостан достиг благодаря нацпроекту «Культура». В этом году ожидаются такие значимые события как Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова и Международный фестиваль хореографических училищ «Малый Нуреевский». Летом республика встретит участников Всемирной Фольклориады. 

Пройдя этот нелёгкий 2020 год, мы сумели сохранить всех сотрудников, главное, что мы сохранили заработную плату всем работникам культуры, выполнили целевые показатели нацпроекта «Культура». Это значит, что стоит огромная работа

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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