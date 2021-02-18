В Башкирии за год отремонтировали 400 учреждений культуры

Собравшиеся рассмотрели итоговые показатели, а также обсудили планы на ближайшее будущее. За прошедший год регион приобрел пять автоклубов, сделал четыре модельные библиотеки, построил и модернизировал 20 культурных объектов. Таких результатов Башкортостан достиг благодаря нацпроекту «Культура». В этом году ожидаются такие значимые события как Международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова и Международный фестиваль хореографических училищ «Малый Нуреевский». Летом республика встретит участников Всемирной Фольклориады.