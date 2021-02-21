Жителям Башкирии рассказали о новом способе хищения денег с карт

Уфимка попалась на удочку мошенников и перевела на неизвестные счета больше 200 тысяч рублей. История, казалось бы, стара как мир, но женщина уверена, что она оказалась под гипнозом.

Только за прошлый год телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 млрд. рублей. Средний ущерб варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. Самыми дорогостоящими оказались разговоры с фиктивными медработниками, на втором месте – общение с псевдобанковскими сотрудниками. Как не пополнить ряды пострадавших от финансовых аферистов и не лишиться своих кровных?

14 чеков – это всё, что осталось в обмен на 205 тысяч рублей. Деньги по частям Светлана перевела мошенникам собственноручно. Уверена: её ввели в гипноз. Аферисты позвонили, когда женщина уже засыпала – в половине 12-го ночи.

Сказали, что у меня будет снятие денег, т.е. хакерская атака. Это то, что я потом вспомнила, понимаете? Какие-то были сказаны фразы, как кодовое какое-то слово, при котором я уже себе не отдавала отчёт, что я делала, куда я уходила. Светлана Прочакова, пострадавшая

Мошенники не давали времени на раздумья и предостерегали, мол, если ничего не сделать, то деньги будут потеряны. На связи со Светланой аферисты были несколько часов. Напуганная женщина едва ли не в сорочке отправилась к ближайшему круглосуточному банкомату, сняла почти все свои сбережения по частям и перечислила на другие номера – якобы сейф-счета, где деньги, по заверениям людей на том конце провода, должны были сохраниться.

Она говорила о том, что с меня снимают деньги, лучше перевести на новые счета, что это будет мой новый счёт, и, когда все переведут на мои личные новые счета, как я потом вспомнила, они выдадут мне новые лицевые счета, я получу в «Сбербанке». Светлана Прочакова, пострадавшая

Всю ночь женщина следовала инструкциям мошенников. Очнулась только утром. Ольга обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Сейчас по заявлению уфимки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция в очередной раз напоминает: в случае поступления подобных звонков никогда не выполняйте инструкции незнакомых людей, немедленно положите трубку и позвоните в банк по номеру телефона, который указан на обороте вашей банковской карты. Максим Родионов, начальник пресс-службы МВД по Республике Башкортостан

Важно именно позвонить самостоятельно в банк или вовсе лично отправиться в отделение. Ведь с каждым разом методы мошенников становятся только изощрённее. Если раньше лжесотрудники службы безопасности спрашивали код с обратной стороны карты, то сейчас аферисты могут позвонить с номера, замаскированного под телефон банка.

Мошенники в большинстве случаев применяют методы социальной инженерии. Это психологические приёмы. Способ, который может взломать почти любую систему безопасности через самое слабое её звено – человека. Ежегодно аферисты забирают со счетов людей даже не миллионы, а миллиарды рублей. И лишь малую часть банки способы возместить.

Около 80 процентов звонков мошенники осуществляют якобы от имени банка. Один из новых метолов является хищение по средствам заключения кредитного договора. Также еще одним нововведением является включение псевдосотрудника правоохранительных органов. Наиль Габидуллин, заместитель начальника отдела безопасности Национального банка по Республике Башкортостан

Основная аудитория мошенников – люди старше 45 лет. Но по словам правоохранителей и психологов, попадается на уловки аферистов и молодёжь.

Некоторые люди считают, что это с ними не произойдет, потому что они продвинутые. Это расслабляет и делает жертву доступной. Другие думают, что это далеко и их не касается. Таких часто застают врасплох. Евгения Лялина, психолог