Жителям Башкирии рассказали о новом способе хищения денег с карт

Уфимка попалась на удочку мошенников и перевела на неизвестные счета больше 200 тысяч рублей. История, казалось бы, стара как мир, но женщина уверена, что она оказалась под гипнозом.
Только за прошлый год телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 млрд. рублей. Средний ущерб варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. Самыми дорогостоящими оказались разговоры с фиктивными медработниками, на втором месте – общение с псевдобанковскими сотрудниками. Как не пополнить ряды пострадавших от финансовых аферистов и не лишиться своих кровных?
14 чеков – это всё, что осталось в обмен на 205 тысяч рублей. Деньги по частям Светлана перевела мошенникам собственноручно. Уверена: её ввели в гипноз. Аферисты позвонили, когда женщина уже засыпала – в половине 12-го ночи.
Мошенники не давали времени на раздумья и предостерегали, мол, если ничего не сделать, то деньги будут потеряны. На связи со Светланой аферисты были несколько часов. Напуганная женщина едва ли не в сорочке отправилась к ближайшему круглосуточному банкомату, сняла почти все свои сбережения по частям и перечислила на другие номера – якобы сейф-счета, где деньги, по заверениям людей на том конце провода, должны были сохраниться.
Всю ночь женщина следовала инструкциям мошенников. Очнулась только утром. Ольга обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Важно именно позвонить самостоятельно в банк или вовсе лично отправиться в отделение. Ведь с каждым разом методы мошенников становятся только изощрённее. Если раньше лжесотрудники службы безопасности спрашивали код с обратной стороны карты, то сейчас аферисты могут позвонить с номера, замаскированного под телефон банка.
Мошенники в большинстве случаев применяют методы социальной инженерии. Это психологические приёмы. Способ, который может взломать почти любую систему безопасности через самое слабое её звено – человека. Ежегодно аферисты забирают со счетов людей даже не миллионы, а миллиарды рублей. И лишь малую часть банки способы возместить.
Основная аудитория мошенников – люди старше 45 лет. Но по словам правоохранителей и психологов, попадается на уловки аферистов и молодёжь.
Звонить Светлане вполне могли из мест не столь отдалённых. Заключённые, которые вовсе не вне зоны доступа. Так в прошлом году в СИЗО «Матросская тишина» был обнаружен кол-центр, состоящий из лжесотрудников банка. Сейчас Госдума в третьем чтении приняла закон, который обяжет операторов связи прекращать обслуживание абонентов незаконно пользующихся услугами на территории учреждений исправительной системы.