В Уфе планируют издать 23-й том Книги памяти

Сколько жителей из Башкортостана действительно отправились на фронт? Этим вопросом задались башкирские поисковики. Следы ушедших бойцов теряются посреди войны. Миллионы свидетельств о подвиге нашего народа в архивах: военных, исторических, семейных. В Уфе в этом году планируют издать 23-й том Книги памяти с новыми данными о фронтовиках. Как сражались, как переживали страх и совершали невозможное, как выстояли и победили. Авторы по крупицам восстанавливали истории героев. На это ушло несколько лет кропотливой работы. Оцифрованные фотографии, письма и воспоминания – все это ляжет в основу книги. Удалось установить имена пропавших без вести и даже отыскать их родственников.

Война обрушилась на СССР в июне 1941, в воскресенье. Солдаты, лишь месяц назад прибывшие на службу, оказались в самом пекле войны. Накануне у новобранцев собрали винтовки и вывезли как устаревшие. Танки стояли без горючего. Все, кто был тогда на службе, попали в плен. Среди них был и отец Надежды Гориной Степан Афанасьев. Бойцов пешком погнали в Германию. Их не кормили, для ночлега солдаты копали себе ямы – для ослабевших они становились последним приютом.

Их заставляли кормить свиней. И не дай боже кто-то посмел взять у свиней кусок еды, картошки или брюквы. Даже если что-то упадёт, не сметь поднимать даже. И только когда свиньи наедятся, можно было за ними доесть. Надежда Горина, дочь Степана Афанасьева

Война закончилась 9 мая, но для тех, кто вернулся из плена, она затянулась на десятилетия. Степан Афанасьев смог сбежать от фашистов, вернулся домой живым. Неудивительно, что Степан Андреевич не любил вспоминать то страшное время. Из 44 уфимцев, отправленных на службу в Брестскую крепость, до конца войны выжить смогли немногие. Список маршевой роты, отправленной из Башкортостана, обнаружили поисковики республики при сканировании документов городского военкомата.

Работая в архивах, мы выявили большой пласт по людям, которые вообще не проходили через военные комиссариаты. Вот журнал: отправка, отправка, отправка и всё. Дальше по ним никакой информации нет. С высокой долей вероятности они даже не считаются служившими, а если они погибли, то про них вообще никто не знает.

И таких списков множество. Тысячи имён и фамилий уроженцев республики, ушедших добровольцами. Сироты отправленные служить на фронт, люди, не проходившие через военкомат. О них нет никакой информации. Сколько же человек действительно республика отправила на войну? Елена Вязовцева, командир поискового отряда «Обелиск» г. Уфа

Поисковые отряды республики сейчас готовят к изданию 23-й том Книги памяти. Кто-то выезжает на поля сражений, чтобы найти и поднять из земли останки погибших солдат.

Другие работают в архивах. Информацию для сборника собирают буквально по крупицам. Читают письма, вглядываются в черно-белые снимки, изучают наградные листы. Кстати, в Уфе этой работой занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на то, что эти люди, можно сказать, физически ограничены, у каждого свои особенности есть. Это ребята с ДЦП, колясочники. Но самое главное, эти ребята знают, что их работа нужна. Ильдар Бикбаев, основатель поискового движения России и Республики Башкортостан

В Башкортостане сканируют документы военного времени уже более пяти лет. Создано свыше 300 тысяч электронных копий. Издано 22 Книги памяти. Уникальные документы приносят и сами жители. В последние годы для поисковиков появилась возможность ознакомиться и с рассекреченными архивами.

В документах КПСС отражались текущие события намного полнее. И не секрет, что партия курировала все отрасли промышленного и военного дела. И вот эти документы, которые в последнее время подверглись рассекречиванию, дают возможность открыть новый пласт событий, новые имена. Тагир Исангулов, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан

Оказывается, в годы войны в республике были специальные курсы по подготовке молодёжи в состав партизанских отрядов. Туда принимали парней и девушек 18-19 лет. Готовили подрывников, снайперов, радистов. Они уходили воевать в тыл врага вне военкомата. О них нет данных. Судьба молодых бойцов осталась неизвестной.

Загит Яхин, призванный в 1940-м, после участия в Бессарабской операции домой не вернулся, где-то далеко его застала война. Узнать судьбу своего дедушки Юлдаш Ураксин не мог долгие годы. Помогли поисковики республики. Оказалось, что последняя битва застала его в горах Эльбруса. Отступая от границ тогдашнего Советского Союза с Молдавией, солдаты едва не попали в окружение. Загит Яхин был ранен. Но домой его не отпустили. Об этом он писал своим родным письме.

Документальных подтверждений нет, но в моём воображении всегда дедушку я представлял на танке, как он едет, наступая на фашистов, с перебитыми ногами. Сидит и ведёт танк прямо в бой. И поскольку он пропал без вести, нет даже его останков, то вполне возможно, что он мог сгореть на танке. Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан