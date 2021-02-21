В Уфе планируют издать 23-й том Книги памяти

Сколько жителей из Башкортостана действительно отправились на фронт? Этим вопросом задались башкирские поисковики. Следы ушедших бойцов теряются посреди войны. Миллионы свидетельств о подвиге нашего народа в архивах: военных, исторических, семейных. В Уфе в этом году планируют издать 23-й том Книги памяти с новыми данными о фронтовиках. Как сражались, как переживали страх и совершали невозможное, как выстояли и победили. Авторы по крупицам восстанавливали истории героев. На это ушло несколько лет кропотливой работы. Оцифрованные фотографии, письма и воспоминания – все это ляжет в основу книги. Удалось установить имена пропавших без вести и даже отыскать их родственников.
Война обрушилась на СССР в июне 1941, в воскресенье. Солдаты, лишь месяц назад прибывшие на службу, оказались в самом пекле войны. Накануне у новобранцев собрали винтовки и вывезли как устаревшие. Танки стояли без горючего. Все, кто был тогда на службе, попали в плен. Среди них был и отец Надежды Гориной Степан Афанасьев. Бойцов пешком погнали в Германию. Их не кормили, для ночлега солдаты копали себе ямы – для ослабевших они становились последним приютом.
Война закончилась 9 мая, но для тех, кто вернулся из плена, она затянулась на десятилетия. Степан Афанасьев смог сбежать от фашистов, вернулся домой живым. Неудивительно, что Степан Андреевич не любил вспоминать то страшное время. Из 44 уфимцев, отправленных на службу в Брестскую крепость, до конца войны выжить смогли немногие. Список маршевой роты, отправленной из Башкортостана, обнаружили поисковики республики при сканировании документов городского военкомата.
Работая в архивах, мы выявили большой пласт по людям, которые вообще не проходили через военные комиссариаты. Вот журнал: отправка, отправка, отправка и всё. Дальше по ним никакой информации нет. С высокой долей вероятности они даже не считаются служившими, а если они погибли, то про них вообще никто не знает.
Поисковые отряды республики сейчас готовят к изданию 23-й том Книги памяти. Кто-то выезжает на поля сражений, чтобы найти и поднять из земли останки погибших солдат.
Другие работают в архивах. Информацию для сборника собирают буквально по крупицам. Читают письма, вглядываются в черно-белые снимки, изучают наградные листы. Кстати, в Уфе этой работой занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.
В Башкортостане сканируют документы военного времени уже более пяти лет. Создано свыше 300 тысяч электронных копий. Издано 22 Книги памяти. Уникальные документы приносят и сами жители. В последние годы для поисковиков появилась возможность ознакомиться и с рассекреченными архивами.
Оказывается, в годы войны в республике были специальные курсы по подготовке молодёжи в состав партизанских отрядов. Туда принимали парней и девушек 18-19 лет. Готовили подрывников, снайперов, радистов. Они уходили воевать в тыл врага вне военкомата. О них нет данных. Судьба молодых бойцов осталась неизвестной.
Загит Яхин, призванный в 1940-м, после участия в Бессарабской операции домой не вернулся, где-то далеко его застала война. Узнать судьбу своего дедушки Юлдаш Ураксин не мог долгие годы. Помогли поисковики республики. Оказалось, что последняя битва застала его в горах Эльбруса. Отступая от границ тогдашнего Советского Союза с Молдавией, солдаты едва не попали в окружение. Загит Яхин был ранен. Но домой его не отпустили. Об этом он писал своим родным письме.
Создатели Книги памяти говорят, что 23-й том – не последний, ведь в списках пропавших без вести до сих пор числятся тысячи фамилий. После завершения издания слова о том, что никто не забыт, обретут свой истинный смысл. Ведь десятки страниц с тысячами и тысячами имен потрясают, может быть, сильнее, чем самые масштабные монументы.