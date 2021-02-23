Экскаваторщик из Уфы дома принял роды у жены

В Уфе мужчина принял роды дома у своей супруги. При этом отец не имеет медицинского образования. И это вовсе не новомодная прихоть родителей. Малыш появился на свет раньше прогнозов врачей. Схватки начались неделей раньше, а сами роды прошли стремительно.

Свою маленькую копию Салават Давлетов теперь почти не выпускает из рук. Один из мужских заветов – вырастить сына – он начал исполнять раньше других отцов. Папа самостоятельно принял роды дома.

Это так быстро произошло, что мы сами не поняли. Мы должны были в роддом 23 числа только. У меня резко заболел живот. Айгуль Давлетова

Аскар появился на свет 15 февраля. Такого тяжёлого понедельника у главы семейства ещё не было. Жена сидела в ванной, муж судорожно вызывал скорую помощь. В итоге медики только успели проинструктировать мужчину. Признаётся: было страшно, особенно перерезать пуповину.

Сверху, снизу перевязать, посередине перерезать. Пришлось самому перерезать пуповину. Страшно. Всё страшно было. Салават Давлетов

Произошло быстро, скорее всего, из-за того, что с водами вышел, как рыбка. Чувствую, из меня голова уже выходит, а я даже рот открыть не могу, ничего мужу сказать не успела. Он увидел, что живот вниз стал уходить, поймал ребенка. Айгуль Давлетова

В роддом Айгуль забрали уже с новорождённым ребёнком. С медициной никто из супругов не связан. Она юрист, он водитель экскаватора.

Говорит: «А может, мне профессию сменить?» Врачи в роддоме спрашивали: «С медициной связан муж?» Говорю, что нет, обычный водитель. Скорой спасибо, правильно подсказывали. Айгуль Давлетова