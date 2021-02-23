Экскаваторщик из Уфы дома принял роды у жены

В Уфе мужчина принял роды дома у своей супруги. При этом отец не имеет медицинского образования. И это вовсе не новомодная прихоть родителей. Малыш появился на свет раньше прогнозов врачей. Схватки начались неделей раньше, а сами роды прошли стремительно.
Свою маленькую копию Салават Давлетов теперь почти не выпускает из рук. Один из мужских заветов – вырастить сына – он начал исполнять раньше других отцов. Папа самостоятельно принял роды дома.
Аскар появился на свет 15 февраля. Такого тяжёлого понедельника у главы семейства ещё не было. Жена сидела в ванной, муж судорожно вызывал скорую помощь. В итоге медики только успели проинструктировать мужчину. Признаётся: было страшно, особенно перерезать пуповину.
В роддом Айгуль забрали уже с новорождённым ребёнком. С медициной никто из супругов не связан. Она юрист, он водитель экскаватора.
Во время родов дома была и старшая дочь – двухлетняя Лейла. Так что произошло всё почти у неё на глазах. Впрочем, для девочки тоже решающий момент – малышка теперь мечтает стать врачом. Ну а фотоальбом Давлетовых благополучно пополнится на одного пока ещё маленького человечка с уже большой историей.