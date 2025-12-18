Уфимские врачи приняли роды с пуповиной втрое длиннее нормы

В перинатальном центре РКБ им. Куватова в Уфе врачи приняли роды с уникальным случаем патологии пуповины. Ее длина составила 40–70 см, что в три раза превышает норму.

Как сообщили в Минздраве республики, специалисты обнаружили у пуповины несколько аномалий: два истинных узла (один из них двойной), ложный узел, участки тромбоза и двукратное обвитие вокруг тела плода.

Такие истинные узлы несут угрозу для плода, так как могут сдавить сосуды и вызвать гипоксию. Варикозное расширение вены пуповины может привести к тромбообразованию и другим серьезным осложнениям.

Благодаря слаженной работе команды акушеров-гинекологов и неонатологов роды прошли успешно, а выявленные осложнения не повлияли на состояние новорожденного. Уже на четвертые сутки после родов мама и здоровый малыш были выписаны домой.