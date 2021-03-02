Онкодиспансер в Уфе получил новые аппараты для лучевой терапии

Два ускорителя электронов для лучевой терапии заработали в Республиканском онкодиспансере. За счет характеристик побочные эффекты от облучения для пациентов минимальны. Также сама процедура занимает теперь в 3 раза меньше времени. Одна из последних по техоснащению в мировой медицине разработок появилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Стол на этом аппарате передвигается в 6 различных направлениях. Лучи поэтому могут попасть в самые труднодоступные локации. Таковыми, к примеру, считаются опухоли головного или спинного мозга. Радиотерапевтический комплекс в онкодиспансере заработал в феврале этого года.
За счет таких характеристик снижается доза излучения на здоровые ткани. Воздействие идет точно в мишень. Погрешность составляет всего лишь 1 миллиметр. И если раньше пациентам приходилось оставаться в одном положении целый час, то сейчас терапия занимает максимум 15 минут.
В 73 года Светлане Парахиной диагностировали онкозаболевание. Женщина в числе первых испытала новый аппарат.
От других аппаратов подобного класса отличает новый и то, что он попадает в новообразования сложной конфигурации, а не только круглой формы. Прежде чем пациент попадет на стол, расчеты должен выполнить медицинский физик. Контуры опухоли он получает от врача и, по сути, настраивает конфигурацию луча под нее.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкодиспансере появилось 5 радиотехнических комплексов. В прошлом году диагностировали рак почти 10 тысячам пациентов. Смертность от заболевания снижается благодаря тому, что лечение на высокотехнологичных аппаратах становится доступнее.