Онкодиспансер в Уфе получил новые аппараты для лучевой терапии

Два ускорителя электронов для лучевой терапии заработали в Республиканском онкодиспансере. За счет характеристик побочные эффекты от облучения для пациентов минимальны. Также сама процедура занимает теперь в 3 раза меньше времени. Одна из последних по техоснащению в мировой медицине разработок появилась благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Стол на этом аппарате передвигается в 6 различных направлениях. Лучи поэтому могут попасть в самые труднодоступные локации. Таковыми, к примеру, считаются опухоли головного или спинного мозга. Радиотерапевтический комплекс в онкодиспансере заработал в феврале этого года.

Это оборудование было получено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и включает в себя комплекс высокочастотного линейного ускорителя с установленными мультилифкалиматорами. Самой высокой скорости движения и разрешения лепестков. Ралия Аббасова, заведующая радиологическим отделением № 2 Республиканского клинического онкодиспансера

За счет таких характеристик снижается доза излучения на здоровые ткани. Воздействие идет точно в мишень. Погрешность составляет всего лишь 1 миллиметр. И если раньше пациентам приходилось оставаться в одном положении целый час, то сейчас терапия занимает максимум 15 минут.

В 73 года Светлане Парахиной диагностировали онкозаболевание. Женщина в числе первых испытала новый аппарат.

Мне не с чем сравнить, но никаких болей нет. Просто объясняют, как правильно лежать, чтобы луч правильно попал. В то место, куда был назначен. Настолько комфортное лечение. Болей нет никаких. Вторая неделя идет, последствий нет никаких. Светлана Парахина

От других аппаратов подобного класса отличает новый и то, что он попадает в новообразования сложной конфигурации, а не только круглой формы. Прежде чем пациент попадет на стол, расчеты должен выполнить медицинский физик. Контуры опухоли он получает от врача и, по сути, настраивает конфигурацию луча под нее.

Расчет производится достаточно длительно – от 2 до 5 дней. Рассчитываются все нагрузки на органы риска, чтобы защитить прилегающие органы глаза и максимально дать ту дозу, которую предписал доктор. Татьяна Логинова, медицинский физик Республиканского клинического онкодиспансера