В Башкирии завершили строительство детсада на 220 мест

Детский сад на 220 мест появится в Благовещенске. Техническое открытие состоялось, сейчас идет процесс оформления разрешительных документов. Заработать дошкольное учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Демография», должно в начале мая.

Кухня в миниатюре. Ничем не отличается от настоящей: на столе готов игрушечный завтрак. Интерес такой интерьер вызывает даже у родителей. Резеда Тавабилова – мама 12 детей, приемных и родных. Говорит, возьмем в семью еще малышей, поэтому и решила увидеть условия в новом детском саду.

Современное огромное здание. Просторные комнаты. Тот садик, куда она сейчас ходит, одноэтажный. Старинный такой садик. Теплый, конечно, хороший. Но здесь по-другому все. Красиво. Резеда Тавабилова

Не только красиво, но и функционально. В двухэтажном здании оборудован лифт. Есть спортивный зал с тренажерами, отдельный музыкальный кабинет. В дошкольном учреждении будет 12 групп. 4 из них – ясельные, для малышей от полутора до 3 лет, и две – для детей с ограниченными возможностями здоровья. От остальных эти группы отличаются наличием коррекционных игр и поручнями в уборной комнате. Есть отдельный пищеблок с возможностью работать на сырье, а не закупать полуфабрикаты. Для приготовления здоровой еды установлен пароконвектомат.

Это было актуально, чтобы разгрузить очередь в детские сады. И разгрузить сами детские сады в микрорайоне Инза. У нас есть два района – Надежда и Северный. Там нет школы и детского сада. Этот детский сад очень востребован для этих микрорайонов. Евгения Березина, заведующая детским садом №2 г. Благовещенска

Садик на 220 мест появился благодаря нацпроекту «Демография». Из федеральной и республиканской казны на это было выделено 194 миллиона рублей. Штат специалистов уже укомплектован, есть психологи, логопеды, дефектологи. 60 процентов мест в новом учреждении по заявкам жителей уже заняты.