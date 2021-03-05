В Башкирии завершили строительство детсада на 220 мест

Детский сад на 220 мест появится в Благовещенске. Техническое открытие состоялось, сейчас идет процесс оформления разрешительных документов. Заработать дошкольное учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Демография», должно в начале мая.
Кухня в миниатюре. Ничем не отличается от настоящей: на столе готов игрушечный завтрак. Интерес такой интерьер вызывает даже у родителей. Резеда Тавабилова – мама 12 детей, приемных и родных. Говорит, возьмем в семью еще малышей, поэтому и решила увидеть условия в новом детском саду.
Не только красиво, но и функционально. В двухэтажном здании оборудован лифт. Есть спортивный зал с тренажерами, отдельный музыкальный кабинет. В дошкольном учреждении будет 12 групп. 4 из них – ясельные, для малышей от полутора до 3 лет, и две – для детей с ограниченными возможностями здоровья. От остальных эти группы отличаются наличием коррекционных игр и поручнями в уборной комнате. Есть отдельный пищеблок с возможностью работать на сырье, а не закупать полуфабрикаты. Для приготовления здоровой еды установлен пароконвектомат.
Садик на 220 мест появился благодаря нацпроекту «Демография». Из федеральной и республиканской казны на это было выделено 194 миллиона рублей. Штат специалистов уже укомплектован, есть психологи, логопеды, дефектологи. 60 процентов мест в новом учреждении по заявкам жителей уже заняты.
Детский сад почти готов к открытию. Сейчас идет процесс экспертизы со стороны центра гигиены, останется получить лицензию. И уже в начале мая самые юные жители Благовещенска смогут переступить порог дошкольного учреждения.