В Стерлитамаке начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В этом году запланированы ремонт верхнего слоя покрытия с нанесением дорожной разметки (12 км), установка ограждений и дорожных знаков. Начали сезон работ с монтажа светофоров.
В этом году заменят семь имеющихся объектов и дополнительно установят пять новых на тех участках, где прежде движение не регулировалось. В качестве новшества для города на столбах параллельно разместят дублирующие световые ленты, чтобы сигналы были более заметны для автомобилистов.
Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются в Башкирии три года. Его основные задачи не только в приведении проезжих частей улиц в нормативное состояние, но и сокращение числа аварий и жертв ДТП.