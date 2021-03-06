В Стерлитамаке начались работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В этом году запланированы ремонт верхнего слоя покрытия с нанесением дорожной разметки (12 км), установка ограждений и дорожных знаков. Начали сезон работ с монтажа светофоров.

В этом году заменят семь имеющихся объектов и дополнительно установят пять новых на тех участках, где прежде движение не регулировалось. В качестве новшества для города на столбах параллельно разместят дублирующие световые ленты, чтобы сигналы были более заметны для автомобилистов.

Много объектов установлены достаточно давно. Они морально устарели, требуют замены. Стойки под знаки и светофорные объекты мы применяем оранжевого света, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов. Ильдар Усманов, начальник отдела промышленности, транспорта и связи администрации г. Стерлитамака

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуются в Башкирии три года. Его основные задачи не только в приведении проезжих частей улиц в нормативное состояние, но и сокращение числа аварий и жертв ДТП.