Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии

13-летнему Ефиму Москвину провели долгожданное МРТ головного мозга. И в начале следующей недели врачи предоставят родителям полный результат обследований. Об этом телеканалу БСТ сообщила мама мальчика. Юный борец впал в кому во время турнира по курешу в Бакалах в конце января. Без сознания спортсмен упал прямо во время финального поединка. Почти месяц Ефим находился в районной больнице. Неделю назад его транспортировали в Уфу.