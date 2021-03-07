Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии

13-летнему Ефиму Москвину провели долгожданное МРТ головного мозга. И в начале следующей недели врачи предоставят родителям полный результат обследований. Об этом телеканалу БСТ сообщила мама мальчика. Юный борец впал в кому во время турнира по курешу в Бакалах в конце января. Без сознания спортсмен упал прямо во время финального поединка. Почти месяц Ефим находился в районной больнице. Неделю назад его транспортировали в Уфу.
Это кадры финального поединка районных соревнований школьников. Ефим Москвин делает попытку бросить соперника, но неожиданно падает сам. Встать он уже не может. А через считанные секунды наступает кома.
Портфель стоит на том месте, где его в последний раз оставил Ефим. Отличник в учебе и главный помощник в семье. Бабушка Райхана Осипова неустанно молится о выздоровлении внука. Не хватает старшего брата и 8-летнему Матвею. Ефим для него – лучший друг и наставник. Именно он и привил младшему любовь к курешу
Месяц терялась в догадках, что с сыном мама. Снежана Москвина говорит, что за это время МРТ головного мозга так и не провели. А в столицу транспортировать отказывались.
В Минздраве пояснили что, для транспортировки нужно было стабилизировать состояние ребенка. В итоге мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу.
Тренер Ефима утверждает, на здоровье спортсмен не жаловался и был в хорошей форме. В тот момент, когда его ученик начал терять сознание, секунды превратились в часы.
Ефим был главным фаворитом турнира. И должен был стать победителем и ехать на республиканские соревнования.
Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в Бакалах в 2013 году. Однако соревнования школьников по курэшу проходили не здесь. Местом проведения турнира стал пристрой старой школы. Сейчас все входы в спортзал опечатаны. В ситуации разбирается прокуратура
В прокуратуре отмечают, что выявили нарушения и по обеспечению безопасности. И было инициировано возбуждение уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело передано в региональный Следком.
А вот в районном отделе образования утверждают, что регламент был соблюдён и все участники имели допуск врача.
Насколько спортивное оборудование соответствовало всем требованиям, выясняют специалисты. Мама Ефима рассказала нашему телеканалу, что долгожданное МРТ сделали. Официальный диагноз – ушиб ствола головного мозга.
Снежана собирается обратиться за помощью к специалистам из федерального центра. Самое главное для мамы, чтобы лечение принесло плоды и ее сын вышел из комы и наконец-то вернулся домой.