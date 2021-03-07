Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии

13-летнему Ефиму Москвину провели долгожданное МРТ головного мозга. И в начале следующей недели врачи предоставят родителям полный результат обследований. Об этом телеканалу БСТ сообщила мама мальчика. Юный борец впал в кому во время турнира по курешу в Бакалах в конце января. Без сознания спортсмен упал прямо во время финального поединка. Почти месяц Ефим находился в районной больнице. Неделю назад его транспортировали в Уфу.

Это кадры финального поединка районных соревнований школьников. Ефим Москвин делает попытку бросить соперника, но неожиданно падает сам.  Встать он уже не может. А через считанные секунды наступает кома.

Фото №1 - Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии

Портфель стоит на том месте, где его в последний раз оставил Ефим. Отличник в учебе и главный помощник в семье. Бабушка Райхана Осипова неустанно молится о выздоровлении внука. Не хватает старшего брата и 8-летнему Матвею. Ефим для него – лучший друг и наставник. Именно он и привил младшему любовь к курешу

Это наша комната, мы всегда тут боролись. Мы тут всегда стелили матрасы, и он учил меня кидать и все такое.

Матвей Москвин, брат Ефима Москвина

Месяц терялась в догадках, что с сыном мама. Снежана Москвина говорит, что за это время МРТ головного мозга так и не провели. А в столицу транспортировать отказывались.

Фото №2 - Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии
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Нам говорили, что мы ребенка не довезем даже до дверей больницы. То есть он безнадежен. Но тем не менее мы настаиваем на лечении.

Снежана Москвина, мама Ефима Москвина

В Минздраве пояснили что, для транспортировки нужно было стабилизировать состояние ребенка. В итоге мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу.

После медицинской эвакуации состояние пациента остается тяжелым нестабильным. На данный момент пациенту оказывается медицинская помощь

Рустам Богданов, заведующий отделом анестезиологии-реанимации №1 Республиканской детской клинической больницы

Тренер Ефима утверждает, на здоровье спортсмен не жаловался и был в хорошей форме. В тот момент, когда его ученик начал терять сознание, секунды превратились в часы.

Фото №3 - Мама юного борца из Башкирии, впавшего в кому, рассказала о его состоянии

Когда я понял, что он начал терять сознание, я его поднял и поднес к дверям. Я понял, что не стоит ждать скорой помощи. Я взял его, поднял, наш тренер еще один и медик поехали в больницу.

Ильдар Муллагалиев, тренер по курэшу

Ефим был главным фаворитом турнира. И должен был стать победителем и ехать на республиканские соревнования.

Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в Бакалах в 2013 году. Однако соревнования школьников по курэшу проходили не здесь. Местом проведения турнира стал пристрой старой школы. Сейчас все входы в спортзал опечатаны. В ситуации разбирается прокуратура

Проверкой установлено, что ребенок был допущен к соревнованию без индивидуального допуска от врача и разрешения от родителей. Кроме того, соревнования проводились в зале при отсутствии заключения уполномоченных органов, подтверждающих его соответствие санитарному законодательству.

Айрат Абсатаров, прокурор Бакалинского района

В прокуратуре отмечают, что выявили нарушения и по обеспечению безопасности. И было инициировано возбуждение уголовного дела по статье  «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Дело передано в региональный Следком.

В настоящее время опрашиваются организаторы и участники соревнований, а также работники спортивной школы. Истребована необходимая организационно-распорядительная документация. Проверяются соответствие условий проведения соревнований.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан

А вот в районном отделе образования утверждают, что регламент был соблюдён и все участники имели допуск врача.

Во время проведения соревнований и организации нарушений не было. Представители команд предоставили заявки об участии с допуском медицинского работника. Мы их допустили на соревнования.

Азат Кучумов, методист отдела образования Бакалинского района

Насколько спортивное оборудование соответствовало всем требованиям, выясняют специалисты. Мама Ефима рассказала нашему телеканалу, что долгожданное МРТ сделали. Официальный диагноз – ушиб ствола головного мозга.

По словам врачей, даже не спадает отек головного мозга, который сдавливает ствол мозга, промежуточек, где спинной с головным соединяются. Там он небольшой, 2 см. Голова чистая, кровоизлияния, как они мне сказали, нет, образований никаких нет, сосуды, все целое.

Снежана Москвина, мама Ефима Москвина

Снежана собирается обратиться за помощью к специалистам из федерального центра. Самое главное для мамы, чтобы лечение принесло плоды и ее сын вышел из комы и наконец-то вернулся домой.

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