В Башкирии «умные ульи» будут следить за пчелами онлайн

Нам такой вертолет точно нужен. С учетом того, что мы же сами видели и прошлое лето, и позапрошлое, нам нужен вот такой мощный для пожаротушения. У нас территория большая, разветвленная дорожная сеть, крупные аварии бывают. Поэтому нам нужен вертолет со спасательными функциями. Второй вертолет – это следующим шагом пойдет – 226, это медицинский модуль, тоже модуль спасательный будет и медицинский, то есть для того, чтобы мы могли максимально и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и так далее.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан