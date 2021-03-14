В Башкирии «умные ульи» будут следить за пчелами онлайн

Башкортостан закупит два новых вертолета у Кумертауского авиационного производственного предприятия. Одну пожарно-спасательную винтокрылую машину КА-32 планируется приобрести до конца этого года. Об этом заявил Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кумертау.
Глава республики поручил правительству региона в ближайшее время сформировать техзадание на производство двух вертолётов в пожарном и медицинском исполнении. В пожарной версии КА-32 завод разработал новый бак для воды емкостью 4 тонны с цифровым управлением и современным комплексом тушения, который позволит эффективно бороться с возгораниями в труднодоступной местности.
А вот с французскими партнерами дорога сотрудничества теперь намазана мёдом. Зарубежные инвесторы планируют вложить около 4 млрд рублей в производство сладкого продукта на экспорт. База составит порядка 30 тысяч пчелосемей. На производстве появится 160 новых рабочих мест. Завод по переработке медовой продукции с выставочным центром будет располагаться в Уфе. Предприниматели во время «Инвестчаса» предложили использовать «умные ульи», которые позволят отслеживать пчелосемьи в режиме онлайн. Первые пасеки планируют установить на территории Бурзянского, Ишимбайского, Кугарчинского и Куюргазинского районов.