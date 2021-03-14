Налог на доходы в TikTok и Instagram: мнения блогеров Башкирии

На неделе чиновники вышли с инициативой вывести на чистую воду блогеров. Или, точнее, их доходы. В Минцифры намерены разработать законопроект о взимании налогов с рекламы, правда, не с самих авторов, а с иностранных площадок, таких как «ТикТок» или «Инстаграм». Точные суммы в этой сфере подсчитать невозможно, однако речь однозначно идет об оборотах на миллиарды рублей, и зачастую мимо кассы. Мы выслушали мнения блогеров о монетизации их дохода и узнали, что, оказывается, необязательно иметь сотни тысяч подписчиков, чтобы тоже зарабатывать на рекламе.

Вместе с историями о жизни своей семьи она между делом рассказывает о товарах и услугах, которыми пользуется сама. И неплохо на этом зарабатывает. Гульназ Фаттахова – телеведущая, без пяти минут многодетная мама и видеоблогер. Поначалу реклама в интернете была лишь небольшой подработкой, однако теперь к этому девушка подошла серьезно и даже оформилась как самозанятая. К ней уже выстраиваются очереди из магазинов на недели вперёд.

Я готовлюсь стать мамой в третий раз. У меня пособие в месяц – 56 рублей. Я по своей инициативе веду свой блог в «Инстаграме». Когда я услышала новость о налоге… Мне кто-то купил «Айфон», на который я снимаю свои сториз? Или кто-то оплатил няню, с которой сидит мой ребенок? У меня столько затрат, ребят, мне никто их не покрывает. Я не понимаю, почему я должна платить налоги. Гульназ Фаттахова

Рекламные посты – один из основных вариантов заработка для многих блогеров, которые могут создавать контент прямо у себя дома. Этот дуэт веселой бабушки и ленивой внучки уже давно покорил интернет-аудиторию. По словами блогера Дарьяны Кеназ, в отличие от экранного образа, в жизни ей приходится много трудиться, чтобы завоевывать интерес не только публики, но и рекламодателей.

Раньше мало кто верил в блогеров, заказывать у них рекламу казалось чем-то примитивным, а сейчас это делают на каждом шагу. Это полноценная зарплата, люди ходят на работу и зарабатывают столько же, сколько блогер. Я считаю, что площадки могут платить налоги, они делают большие обороты, а сами блогеры, такие как мы, некрупные, мы не миллионники. Гульдария, блогер doriana_kenaz

Больше подписчиков – дороже реклама. Чем не серый рынок, подумали чиновники и предложили облагать налогом, правда, не самих блогеров, а иностранные площадки, на которых они ведут свою активность. Такой шаг, по их мнению, должен привести к значительному росту поступлений в бюджет страны.

Существует понятие микроблога. Т.е. когда речь не идет о заоблачном числе подписчиков в сотни тысяч или даже миллионы человек. Порой компаниям вполне достаточно заказывать рекламу у блогера, у которого, скажем, их около 3 тысяч. Такой инструмент тоже становится популярным, ведь в данном случае есть конкретная целевая аудитория, которая доверяет и прислушивается конкретному человеку. Конечно, уровень дохода у такой рекламы ниже, чем у топовых блогеров, но и здесь средства вертятся немаленькие.

Пандемия и режим самоизоляции привели к всплеску рекламы среди блогеров. В 2020 году только по примерным подсчетам они заработали в России около 18 млрд руб. Инициатива по налогообложению вызвала немало споров. Много обычных пользователей ее поддержали:

«Давно пора».

«А что, они там особенные, чтоб не платить? Есть налогооблагаемая база, с неё следует пополнять бюджет».

«А сами блогеры как физлица разве не должны исчислять и уплачивать НДФЛ со своих доходов? А поступления на счёта ФНС сейчас может легко узнать у банков».

С другой стороны, как, например, упорядочить этот рынок и доказать, что блогер получил за рекламу деньги? Ведь средства обычно переводятся на личную карточку. К тому же некоторые получают в качестве оплаты те самые товары и услуги, которые рекламируют.

Блогеры, особенно те, у которых более-менее крупные доходы ежемесячные, уже зарегистрированы как ИП или самозанятые. В большинстве случаев все уже работают легально. Но если речь идет о совсем маленьких блогерах, то им и декларировать нечего, потому что они зачастую работают за бартер. Если говорить о том, что они хотят заставить выплачивать сами площадки, то у многих в России нет представительств, и они не декларируются. Алексей Шаяхметов, SMM-менеджер Digital-агентства