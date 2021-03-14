Старинный особняк в Уфе продают за 150 млн рублей

Памятник истории и культуры продают за 150 миллионов рублей. Дом Самоделкиных был отреставрирован местным застройщиком. На восстановление ушло больше 2 лет. Здание было возведено больше века назад – в год 300-летия Дома Романовых, дата тогда отмечалась широко. Спустя всего несколько лет дом муниципализировали, внутри побывали несколько организаций, которых, судя по всему, не заботила историческая ценность помещения.

Каждый ремонт, каждая покраска потолка слой за слоем всё глубже прятала историю. Поддерживать аккуратный вид помещения иначе не было то ли возможности, то ли желания. Однако почти вековая лепнина сохранилась и не была повреждена. При реставрации был риск разрушения: если бы балки меняли, детали попросту могли раскрошиться – решили укреплять существующую конструкцию. Тем не менее многие элементы интерьера пришлось создавать заново.

А узоры, например? Узоры – это копия, по сути, это хорошая копия. Исторические двери были просто... Здесь был райком, здесь был детский сад, здесь была куча ещё каких-то организаций. Они были убитые, двери были просто в таком плохом состоянии. Двери, окна – это всё-таки дерево, и оно было, конечно, деформировано. Юлия Мусина, дизайнер

Бежевый цвет интерьера – это некое продолжение фасада. Как в человеке внешность – это отражение внутреннего состояния, так и тут дизайнеры объединили оттенки. Над проектом работали сотни человек.

На окнах – шторы, прикрывающие только половину окна. Как раньше в деревенских домах. Дом Самоделкиных в Уфе – один из немногих сохранившихся памятников деревянного зодчества конца 19-го и начала 20-го веков.

Наличники, карнизы и оконные рамы не из пластика, они деревянные. Ну и самая ажурная часть – балкон на втором этаже. Все элементы старались воссоздать идентичными оригиналу вплоть до миллиметра. Восстанавливали по фотографиям и сохранившимся деталям.

Место на пересечении улицы Центральной и бывшего Уральского проспекта, а ныне Ленина и бульвара Ибрагимова принадлежало в начале прошлого века семье Самоделкиных. Они развивали пароходство Уфимской губернии. Благодаря братьям Василию и Николаю в акватории тогда появились новые импортные и отечественные пароходы. В 1913 году семья построила особняк. Это совпало с 300-летием правящего Дома Романовых, и хозяин увенчал крышу флюгером с памятной датой.

В 20-х годах прошлого века дом передали городу. С тех пор зданием пользовались несколько организаций. Около 4 лет назад по соседству началось возведение элитного жилого комплекса. Застройщик принял решение сохранить памятник истории и культуры. На тот момент домом Самоделкиных владели частные фирмы, здание выкупили за 35 миллионов рублей. Ещё больше 120 миллионов потратили на саму реставрацию – такие цифры озвучивает сам девелопер. Выходит, что нынешняя цена здания, которую поставил застройщик, – 150 миллионов рублей – не покрывает даже расходы.

– Не жалко отрывать от сердца? – Жалко на самом деле, мы тут сами периодически проводим заседания. Иван Зорин, заместитель генерального директора группы компаний застройщика