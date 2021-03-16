Известно, как будет выглядеть Зининский переезд в Уфе

Зининский переезд обойдётся в 1,4 млрд рублей. Об этом телеканалу БСТ рассказали в Управлении по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений. Проект готовился около года. В декабре экспертиза была пройдена. Работы начнут уже в этом году, финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ожидание в данном случае – залог безопасности. Иначе – трагические последствия. Шокирующие фотографии разместили на буклетах. Водителям напоминают, что может произойти с нетерпеливыми автовладельцами.
Проехать на самом деле можно, но иной маршрут тоже с ограничениями.
Зининский переезд – самый оживлённый в Уфе. Ежедневно здесь проезжают около 40 тысяч автомобилей.
И это в лучшем случае. Вот, например, женщине, пересекающей железнодорожный проезд на красный сигнал светофора, это стоило жизни. Торопилась не на тот свет, но попала. 56-летняя уфимка скончалась на месте. По словам экспертов, именно водители автомобилей – самые частые виновники ДТП на ж/д путях.
В авариях между электротранспортом и автомобилями страдает и подвижной состав. Локомотив только на первый взгляд кажется непробиваемым. После недавней аварии в Архангельском районе на 22-м км Куйбышевской железной дороги, в которой погибли 3 человека, электричка была снята с маршрута.
Сегодня по неофициальным данным в Нагаево живут около 20 тысяч человек. При этом специалисты отмечают рост населения. В ближайшие годы прогнозируют увеличение как минимум в 2 раза. Несколько лет назад было принято решение: нужно строить безопасный переезд. Проект готов. В декабре пройдена экспертиза. Работы начнутся в этом году. Это будет прямая дорога, протяженностью почти два километра, которая пройдёт над ж/д путями. По бокам – объездные маршруты. Сложность состояла в том, что не было разработанного проекта планировки и межевания территории.
Срок завершения по проекту – 2023 год. До этого времени придётся подождать. Тут уж выбор очевиден – потерять несколько минут жизни или целую жизнь.