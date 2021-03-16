Известно, как будет выглядеть Зининский переезд в Уфе

Рядом есть тоннель, но там стоит ограничитель высоты на два метра. Легковые проедут, а грузовой транспорт нет. Движение в одну полосу, пропускная способность низкая.

Ильгиз Ахтарьянов, начальник отдела по работе с отдалёнными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы