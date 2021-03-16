Известно, как будет выглядеть Зининский переезд в Уфе

Зининский переезд обойдётся в 1,4 млрд рублей. Об этом телеканалу БСТ рассказали в Управлении по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений. Проект готовился около года. В декабре экспертиза была пройдена. Работы начнут уже в этом году,  финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ожидание в данном случае – залог безопасности. Иначе – трагические последствия. Шокирующие фотографии разместили на буклетах. Водителям напоминают, что может произойти с нетерпеливыми автовладельцами.

Стоишь, ждёшь. Тут иначе нигде не проедешь больше.

Геннадий Васильев

Проехать на самом деле можно, но иной маршрут тоже с ограничениями.

Фото №1 - Известно, как будет выглядеть Зининский переезд в Уфе

Рядом есть тоннель, но там стоит ограничитель высоты на два метра. Легковые проедут, а грузовой транспорт нет. Движение в одну полосу, пропускная способность низкая.

Ильгиз Ахтарьянов, начальник отдела по работе с отдалёнными территориями администрации Октябрьского района г. Уфы

Зининский переезд – самый оживлённый в Уфе. Ежедневно здесь проезжают около 40 тысяч автомобилей.

Уфимская волна

Нарушение правил движения через ж/д пути влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Эльмир Мустафин, инспектор отдела по пропаганде Управления МВД России по г. Уфе

И это в лучшем случае. Вот, например, женщине, пересекающей железнодорожный проезд на красный сигнал светофора, это стоило жизни. Торопилась не на тот свет, но попала. 56-летняя уфимка скончалась на месте. По словам экспертов, именно водители автомобилей – самые частые виновники ДТП на ж/д путях.

В авариях между электротранспортом и автомобилями страдает и подвижной состав. Локомотив только на первый взгляд кажется непробиваемым. После недавней аварии в Архангельском районе на 22-м км Куйбышевской железной дороги, в которой погибли 3 человека, электричка была снята с маршрута.

Фото №2 - Известно, как будет выглядеть Зининский переезд в Уфе

Сегодня по неофициальным данным в Нагаево живут около 20 тысяч человек. При этом специалисты отмечают рост населения. В ближайшие годы прогнозируют увеличение как минимум в 2 раза. Несколько лет назад было принято решение: нужно строить безопасный переезд. Проект готов. В декабре пройдена экспертиза. Работы начнутся в этом году. Это будет прямая дорога, протяженностью почти два километра, которая пройдёт над ж/д путями. По бокам – объездные маршруты. Сложность состояла в том, что не было разработанного проекта планировки и межевания территории.

Нужно было выяснить, у кого нужно изъять участки, если это необходимо. Будут выкуплены несколько участков, на первом этапе строительства изъятие производится пока не будет.

Константин Паппе, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Срок завершения по проекту – 2023 год. До этого времени придётся подождать. Тут уж выбор очевиден – потерять несколько минут жизни или целую жизнь.

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