В Башкирии уволен сотрудник ГИБДД, который наехал на толпу детей

МВД Башкирии сообщило о ходе служебной проверки в отношении сотрудника ГИБДД по Мелеузовскому району. Напомним, мужчина в пьяном угаре наехал на толпу детей.

Инцидент произошёл 2 января 2021 года в Мелеузе. Тогда мужчина за рулём «Ланд Крузер» не справился с управлением и въехал в ограждение, за которым отдыхали дети с родителями. С места происшествия виновник ДТП попытался скрыться, но его задержали возмущенные очевидцы. В мужчине горожане узнали сотрудника ГИБДД.

Причина аварии проста – алкогольное опьянение. К счастью, в ДТП никто не пострадал. После случившегося в МВД провели служебную проверку, которая затянулась до марта.