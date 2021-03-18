Озвучена причина страшной аварии, в которой пострадали трое жителей Башкирии

16 июня на трассе М5 в Челябинской области произошло жуткое ДТП. Грузовик без тормозов подмял под себя четыре легковые машины. В аварии погибли два человека, а пострадали семеро, среди которых трое — жители Башкирии.

Напомним, инцидент произошёл между Юрюзанью и Саткой. На трассе велись ремонтные работы, поэтому машины двигались по одной полосе. В один момент у грузовика отказали тормоза, и он влетел в вереницу автомобилей.

Издание 74.ru сообщает, что причиной ДТП стала неисправная тормозная система – водитель начал попытку остановиться слишком поздно. Он не снизил скорость заблаговременно, проигнорировав требования дорожных знаков. Водителю было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения.

Прокуратура направила обвинительное заключение в суд. А родственники двух погибших супругов из Усть-Катаве заявили иск на 6 млн рублей – на имущество компании, которая владеет грузовиком, наложен арест. Теперь виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.