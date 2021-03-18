Дворник Юра из Уфы вновь столкнулся с денежными проблемами

Дворник Юра из Уфы, который в одночасье стал известен по всей России, вновь столкнулся с денежными проблемами. Об этом он рассказал на личной странице в социальных сетях.

Напомним, фотограф Роман Филиппов пришёл на помощь своему соседу с инвалидностью третьей группы. Доверчивостью Юры воспользовались мошенники и загнали его в долги. 650 тысяч рублей предстояло выплатить обычному дворнику. Тогда фотограф решил привлечь внимание к проблеме – он устроил Юре фотосессию, которая поразила не только жителей республики. Фотогеничный дворник оказался в центре внимания, и даже мужской журнал GQ заинтересовался судьбой Юры.

Но самое главное – неравнодушие собрали нужную сумму для погашения долга дворника. И всё было бы хорошо, но на днях Юра рассказал, что вновь столкнулся с денежными проблемами. С его пенсионного счёта продолжают списываться деньги, хотя приставы заверили, что весь долг выплачен.

Дворник Юра обращается за поддержкой уже юридического плана, так как не знает, куда обратиться с проблемой. Сам банк на контакт с Юрой не идёт — по словам дворника, по указанному номеру телефона никогда не отвечают.