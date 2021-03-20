«Заплатки» уже не спасают: в Уфе благодаря нацпроекту отремонтируют бульвар
В Уфе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» будет отремонтирован бульвар Хадии Давлетшиной. На его
неудовлетворительное состояние неоднократно жаловались местные жители.
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что
жители Уфы регулярно жалуются на то, что дорога находится в ужасном состоянии,
а все «заплатки» после прошлых ямочных ремонтов просто уже не спасают.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт бульвара Хадии
Давлетшиной. Подрядная организация уже в ближайшие дни приступит к
подготовительным работам, в рамках которых запланировано кронирование и снос
аварийных деревьев. Эти мероприятия будут проведены в местах уширения дорожной
одежды и радиусов закруглений проезжей части дороги до норм, соответствующих
категории ремонтируемого участка, а также устройства дополнительных парковочных
мест и тротуаров. После завершения капремонта взамен старых аварийных деревьев
вдоль бульвара будут высажены новые.
Пресс-служба Минтранса РБ
Протяженность объекта составит более 1,1 километра. На бульваре
будут восстановлены и закреплены оси трассы. Ожидается замена линий
электропередач и связи. Также в министерстве отметили, что будет проведена
модернизация освещения.
По проекту также предусмотрены и работы, улучшающие условия
дорожного движения и повышающие безопасность дорожного движения. Так, появятся
новые дорожные знаки, по завершении работ нанесут горизонтальную дорожную
разметку термопластиком. Также запланировано устройство новых светофорных
объектов.
Пресс-служба Минтранса РБ
Так как дорожно-ремонтные работы могут доставить массу неудобств
жителям города, в министерстве просят граждан отнестись к этому с пониманием, а
автомобилистам выбирать другие пути объезда на время проведения работ.
Завершить объект намерены к 29 октября текущего года.