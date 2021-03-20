«Заплатки» уже не спасают: в Уфе благодаря нацпроекту отремонтируют бульвар

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт бульвара Хадии Давлетшиной. Подрядная организация уже в ближайшие дни приступит к подготовительным работам, в рамках которых запланировано кронирование и снос аварийных деревьев. Эти мероприятия будут проведены в местах уширения дорожной одежды и радиусов закруглений проезжей части дороги до норм, соответствующих категории ремонтируемого участка, а также устройства дополнительных парковочных мест и тротуаров. После завершения капремонта взамен старых аварийных деревьев вдоль бульвара будут высажены новые.

Пресс-служба Минтранса РБ