«Заплатки» уже не спасают: в Уфе благодаря нацпроекту отремонтируют бульвар

В Уфе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтирован бульвар Хадии Давлетшиной. На его неудовлетворительное состояние неоднократно жаловались местные жители.

Фото №1 - «Заплатки» уже не спасают: в Уфе благодаря нацпроекту отремонтируют бульвар

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства отметили, что жители Уфы регулярно жалуются на то, что дорога находится в ужасном состоянии, а все «заплатки» после прошлых ямочных ремонтов просто уже не спасают.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт бульвара Хадии Давлетшиной. Подрядная организация уже в ближайшие дни приступит к подготовительным работам, в рамках которых запланировано кронирование и снос аварийных деревьев. Эти мероприятия будут проведены в местах уширения дорожной одежды и радиусов закруглений проезжей части дороги до норм, соответствующих категории ремонтируемого участка, а также устройства дополнительных парковочных мест и тротуаров. После завершения капремонта взамен старых аварийных деревьев вдоль бульвара будут высажены новые.

Пресс-служба Минтранса РБ
Фото №2 - «Заплатки» уже не спасают: в Уфе благодаря нацпроекту отремонтируют бульвар

Протяженность объекта составит более 1,1 километра. На бульваре будут восстановлены и закреплены оси трассы. Ожидается замена линий электропередач и связи. Также в министерстве отметили, что будет проведена модернизация освещения.

По проекту также предусмотрены и работы, улучшающие условия дорожного движения и повышающие безопасность дорожного движения. Так, появятся новые дорожные знаки, по завершении работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Также запланировано устройство новых светофорных объектов. 

Пресс-служба Минтранса РБ

Так как дорожно-ремонтные работы могут доставить массу неудобств жителям города, в министерстве просят граждан отнестись к этому с пониманием, а автомобилистам выбирать другие пути объезда на время проведения работ. Завершить объект намерены к 29 октября текущего года.

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Фото: Пресс-служба Минтранса РБ

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