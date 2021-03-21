Суррогатное материнство: честные истории женщин из Уфы

Как живут семьи, чьи дети рождены суррогатными матерями? Что чувствуют суррогатные мамы, которые девять месяцев вынашивают ребенка в своей утробе, а затем отдают его навсегда? Способ преодоления бесплодия или торговля детьми. Почему в обществе до сих пор неоднозначное отношение к этому явлению, и как российские врачи и эмбриологи оказались за решеткой.

Записать это интервью нам удается далеко не сразу. Маленькие непоседы то и дело требуют внимания. Инадо отдать должное терпению мамы, она не нервничает, не одергивает малышей, а решает их проблемы, и лишь потом возвращается к беседе.

Но какой уж тут сон, когда столько нового вокруг. Четырехлетний Дамир с интересом исследует телевизионную технику, а шестимесячный Тимур даже пытается пробовать на вкус. Родные братья, несмотря на разницу в 3,5 года, по сути, являются двойняшками. Они были рождены по программе суррогатного материнства.

У Ольги Мухамеджановой очень непростая судьба. В детстве, в 8-летнем возрасте, она попала под грузовик и едва осталась жива, получила тяжелейшие травмы.

Я попала под полуприцеп КАМАЗа, он переехал меня колесом – было очень много переломов, разрыв внутренних органов. В 13 лет мне пришлось удалить матку. Я рыдала и говорила: нет, не делайте этого, потому что я всегда хотела детей. Ольга Мухамеджанова

С тех пор Ольга росла с осознанием того, что никогда не сможет иметь детей. Рассказывает: до встречи с мужем даже подавала документы в органы опеки, чтобы усыновить ребенка из детского дома. Но сейчас она – генетически родная мать двоих здоровых мальчиков.

Правда, путь к материнству был нелегким. И лишь совсем недавно женщина смогла признаться окружающим, что ее дети выношены суррогатной матерью.

Долгое время я скрывала этот момент, потому что чувствовала некоторую вину за собой, что я неполноценна, что я сама не могу выносить и родить ребенка. Я много работала с психологом по этому поводу. Ольга Мухамеджанова

Ольга решилась написать об этом в соцсетях и получила большой отклик – оказалось, с подобной проблемой сталкиваются сотни женщин по всей России. У уфимки спрашивают совета, просят поделиться опытом, и она искренне рассказывает о своих переживаниях. Говорит: после того, как перестала это скрывать, испытала эмоциональное облегчение.

Определенно стало легче. Сейчас уже такое ощущение, что я всегда была матерью... Суррогатное материнство – это не прихоть богатых и знаменитых. Это жизненная необходимость. Зачастую это единственный шанс стать родителями своих биологических детей. С этим сталкиваются совершенно обычные женщины с обычным достатком. Ольга Мухамеджанова

Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная технология, при которой в зачатии и рождении ребенка участвуют три человека: генетические родители и суррогатная мать. По сути, это та же самая, уже известная всем процедура ЭКО, только яйцеклетка биологической матери, оплодотворенная в лабораторных условиях, в этом случае переносится не ей самой, а другой женщине. Суррогатная мать не имеет никакого генетического родства с этим ребенком и после рождения обязана передать его биологическим родителям.

Как реализуется программа суррогатного материнства, нам рассказывают в одной из уфимских клиник. Это место называют сердцем лаборатории, ведь именно здесь происходит чудо зарождения жизни – искусственное оплодотворение.

Вот тот самый волнительный момент – под электронным микроскопом. Чей-то будущий ребенок появляется не из пробирки, как принято считать, а из так называемой чашки Петри. На специальном подогреваемом столе поддерживают температуру человеческого тела – около 37 градусов. Особое антивибрационное устройство исключает риск повреждений клеток – ведь здесь жизнь – в руках эмбриолога, в буквальном смысле.

Если ты эмбриолог, в твоих руках судьбы людей. У некоторых пар может быть всего одна попытка в жизни. Они получают единственную яйцеклетку. И от эмбриолога, его квалификации, качества работы многое зависит, можно напортачить. Денис Исламгулов, эмбриолог, кандидат медицинских наук

После оплодотворения эмбрион помещают в инкубатор, а затем, если потребуется, на хранение в сосуды Дюара – такие гигантские термосы с жидким азотом. В них биоматериал содержится при температуре 196 градусов.

Хранить эмбрионы, или как их еще называют "снежинки", в жидком азоте можно годами без последствий для будущего ребенка. Рекорд составляет 27 лет – именно после такого срока в США был разморожен донорский эмбрион. Через девять месяцев у супружеской пары родилась абсолютно здоровая девочка по имени Молли.

Анастасия Гарифуллина – один из опытнейших врачей-репродуктологов республики. На стенах ее кабинета – фотографии сотен детей, которым она помогла появиться на свет. И многие рождены как раз суррогатными матерями. К женщинам, которые решили выносить ребенка для бездетных родителей, предъявляются строгие требования по физическому и психологическому здоровью.

Это очень важный процесс, чтобы биологические родители и суррогатная мама нашли общий язык, потому что суррогатная мама, она берет огромную ответственность на себя. И мы тоже с ними беседуем, берем заключение от психолога, нарколога. Бывает, что мы на этапе предварительного собеседования видим, что пациентка не очень готова к суррогатному материнству, и мы ей отказываем, т.к. она может не выполнить требования. Анастасия Гарифуллина, репродуктолог, акушер-гинеколог

Обязательное условие для суррогатных матерей – наличие своего родного ребенка, что важно не только с точки зрения физической готовности рожать, но и в эмоциональном плане. Ведь материнский инстинкт – очень мощный механизм, способный запуститься даже по отношению к генетически чужому ребенку. И в России есть такое понятие как презумпция материнства – то есть первоначально матерью считается та, что родила ребенка, и в роддоме у суррогатной матери берут письменное согласие на передачу малыша генетическим родителям.

К сожалению, есть небольшой риск, что суррогатная мама после родов может попробовать оставить ребенка себе. Но это, конечно, невозможно, через суд это доказывают, потому что суррогатная мама не является биологическим родителем, потому что эмбрионы полностью идентичны своим генетическим родителям. У нас в России единичные такие случаи были, за рубежом даже отказались от суррогатного материнства, во избежание таких спорных ситуаций. Анастасия Гарифуллина, репродуктолог, акушер-гинеколог

Но бывают и другие крайности, рассказывает перинатальный психолог Анна Еремишкина, когда суррогатные матери начинают, напротив, излишне безразлично относиться к чужому ребенку в утробе и перестают заботиться о его здоровье. Тех, кто воспринимает это лишь как способ заработать деньги, специалисты стараются отсеивать еще на этапе собеседования.

Я вот спрашиваю: что вас заставило? Ой, вы знаете, у меня две ипотеки, муж ушел. Понятно, что если человек настолько занят своими проблемами, то с помощью суррогатного материнства он эти проблемы никак не решит. Анна Еримишкина, репродуктивный перинатальный психолог

Сейчас вознаграждение для суррогатных мам может составлять от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Причем поиском занимаются не только медицинские клиники. Объявления с таким содержанием можно найти на многих тематических форумах, в том числе в Уфе. Биологические родители и сурмамы сами ищут друг друга.

С Мариной Захаровой мы встречаемся в парке Победы, где еще этим летом она гуляла, будучи беременной, но не своим ребенком. Суррогатной матерью она стала уже дважды. Художник-педагог с высшим образованием, женщина несколько лет вынашивала эту мысль, но муж был категорически против.

Ему эта идея не нравилась. Он спрашивал: зачем тебе это? Я говорила: а что здесь плохого, если я кому-то помогу выносить ребенка. Вот у нас есть ребенок и тут мы поможем кому-то обрести такое же счастье. Но он все равно был против. – А можно сказать, что это как-то повлияло на то, что вы разошлись? – Нет, там совсем другая история была, поэтому это никаким образом не повлияло. Марина Захарова, суррогатная мама

После развода Марина вернулась к этой идее. Говорит, прежде всего, хотела помочь людям. И потому согласилась на вознаграждение гораздо ниже среднего.

Если ты идешь только ради денег, то, мне кажется, не получится. Потому что это не товар, это ребенок! Марина Захарова, суррогатная мама

К тому моменту у Марины уже был свой, родной сын. Говорит: когда внутри нее начал расти еще один малыш, она четко осознавала, что это чужой ребенок, но относилась бережно и даже с трепетом.

Я сама разговаривала, и мой ребенок даже с ним разговаривал, ему интересно было это. Он даже меня просил: мама, давай этого ребеночка оставим себе, у меня будет братик. Я такая: нет, сыночка, у него есть мама с папой, которые его очень ждут, и нельзя чужого ребеночка забирать. Марина Захарова, суррогатная мама

Признается: мысли оставить ребенка себе у нее не возникало ни разу. Говорит, главное для суррогатной мамы – не впадать в крайности – ни в одну, ни в другую сторону.

И не недолюбить и не перелюбить этого ребенка. У меня изначально было осознание, что я, как бы грубо это ни звучало, как инкубатор, как сумка у кенгуру, что я только вынашиваю ребенка и потом отдаю его родителям. Что я должна оберегать его, все условия создавать, и больше ничего. Марина Захарова, суррогатная мама

Марина стала суррогатной мамой для уже знакомых нам малышей - Дамира и Тимура. С родной матерью Ольгой у них сложились очень теплые отношения: они тесно общались во время обеих беременностей и продолжают до сих пор. Причем эту встречу Ольга называет судьбоносной. Ведь с другими сурмамами у них много раз не получалось.

Марина – это тот человек, которого мне Бог послал. Изначально моя мама хотела нам выносить ребенка, но там не складывалось, то одно, то другое. Ольга Мухамеджанова

На все УЗИ женщины ходили вместе, Марина каждый день рассказывала Ольге о своих ощущениях. И психологический контакт оказался настолько устойчивым, что и биологическая мама будто бы тоже начала ощущать эту беременность.

Я реально все это чувствовала, у меня был токсикоз, у меня вырос живот, я сидела на всех форумах и чатах для беременных, и на работе даже поползли слухи, что я в положении, потому что выглядела я примерно как беременная. Ольга Мухамеджанова

Но в самом начале, когда Ольга еще не знала, что ее ждет, было очень много волнений и страхов.

Страхи были самые разные: что она кушает, не ест ли она вредное, не употребляет ли алкоголь, не вредит ли малышу каким-то образом. Сейчас уже смешно, конечно, об этом говорить, зная нашу Мариночку. И самый большой страх был, что у нее после родов проснутся инстинкты материнские и она не отдаст ребенка. Ольга Мухамеджанова

В России по программе суррогатного материнства ежегодно рождается более 20 тысяч детей. Однако в обществе до сих пор неоднозначное отношение к этому явлению. Большинство семейных пар скрывают это даже от родственников, биологические мамы носят накладные животы.

Биологические родители, женщина создает видимость, что она вынашивает беременность, есть специальные приспособления, которые подкладываются под одежду. И она заранее госпитализируется в роддом, параллельно с сурмамой – то есть из роддома она выписывается с ребенком на руках. Чтобы для окружающих это выглядело, что она самостоятельно родила. Анастасия Гарифуллина, репродуктолог, акушер-гинеколог

Суррогатное материнство не признают представители религиозных конфессий. Были случаи, когда родителям таких детей, например, отказывали в крещении. А некоторые депутаты даже предлагали запретить эту программу. Само слово в основе – "суррогат", то есть подделка, – несет негативный смысл. Сейчас понятие "суррогатная мама" предлагается заменить на "гестационная няня".

Конечно, отношение к суррогатному материнству прямо пропорционально зависит от степени развития общества. Та мама, которая биологическая, не имевшая детей, поверьте, она не понимает разницы. Для нее это ее ребенок с первой секунды. Это счастье. У каждого есть право выбора. В данной ситуации лишить этого права стать матерью никакому закону не подвластно. Индира Сахаутдинова, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по планированию семьи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Участники программы суррогатного материнства создали петицию, в которой просят заполнить пробелы в этой сфере, например, выделять квоты на взятие биологического материала у родителей по аналогии с процедурой ЭКО, которая субсидируется государством. А в Госдуме рассматривается законопроект, который должен урегулировать все спорные моменты. В частности, например, предлагается запретить иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных мам. С этим связаны нашумевшие истории с филлипинскими и китайскими детьми, которых из-за пандемии коронавируса не смогли забрать биологические родители, и младенцы содержались на съемных московских квартирах. Один из них за это время умер. Следком возбудил уголовные дела, были взяты под арест несколько врачей, медиков обвинили в торговле детьми.

Суррогатное материнство, как и любая медаль, имеет две стороны. Здесь очень важно понимание законности и восприятия самого эмбриона уже как человека, плода, что он нуждается в какой-то защите. Запретить этот рынок не получится никому и никогда – это однозначно. Но и истории с криминалом, торговлей детьми тоже периодически будут всплывать. Индира Сахаутдинова, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по планированию семьи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В России услуги суррогатных матерей популярны среди известных артистов. Причем заказчиками нередко выступают и отцы-одиночки, например Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. И далеко не всегда это происходит по медицинским показаниям.

Если говорить о звездах, певцах известных, которые прибегали к услугам суррогатных матерей – это глупость полная, непонятно, кто биологическая мама, кто вынашивал. Сомнительная история. А для пар, которые хотят иметь ребенка, но по каким-то медицинским показаниям не могут – это решение. Оксана Марич

Сейчас Ольга Мухамеджанова называет себя абсолютно счастливым человеком. Материнство изменило ее отношение к жизни: научило радоваться простым вещам и заново открывать мир вместе с детьми. Говорит: то, как родились мальчики – не будет тайной даже для них сами. А еще добавляет: если бы ей предложили начать жизнь сначала, она бы все равно выбрала именно свою судьбу.