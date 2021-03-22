В Башкирии продолжается развитие индустриального парка «Уфимский»

В Башкирии продолжается строительство производственного комплекса в индустриальном парке «Уфимский». Возведение объекта проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Площадь комплекса будет насчитывать 20 тысяч квадратных метров. Как сообщает Министерство промышленности и энергетики РБ, в первом комплексе уже завершено устройство металлоконструкций, также выполнены все сантехнические и электромонтажные работы. Второй корпус уже имеет стены и кровлю, утепленный фасад и остекленное административно-бытовое здание.