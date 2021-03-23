В Башкирии потеплеет до +4 градусов

В Башкирию наконец-то придет весна. Однако омрачат плюсовую температуру мокрый снег и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

Днем столбик термометра поднимется до +4°С, ночью по республике ожидается похолодание до -10°С. Синоптики также предупреждают о неблагоприятной ситуации на дорогах в связи с гололедицей, снежным накатом и ухудшением видимости.