Минздрав Башкирии рассказал о самочувствии мальчика, который упал с 12 этажа

22 марта поздно вечером в Уфе 5-летний мальчик упал из окна на 12 этаже. Инцидент произошёл в доме по улице Энтузиастов. История потрясла всю республику.

Известно, что мама оставила ребёнка одного в комнате. Ему удалось открыть окно, после чего мальчик не удержался на подоконнике и сорвался вниз. Падение смягчил снежный покров, однако ребёнка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как сообщает издание «Медиакорсеть» со ссылкой на Министерство здравоохранения Башкирии, мальчик идёт на поправку. Врачи говорят о положительной динамике – сознание ребёнка ясное, он сам ест, разговаривает, однако до сих пор находится в реанимации.