«До сих пор боюсь грозы»: истории детей войны из Башкирии

Несмотря на сложное время, в Башкирии решились на поддержку детей войны. Прошедшие закалку голодом и лишениями, смертями близких, лишенные детства, эти люди наконец получили особый статус, что дает им право претендовать на особые льготы и денежную выплату. На них могут рассчитывать те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября победного 1945-го.

Только сейчас можно с легкостью срезать кожуру с картофеля. Тогда и она была на вес золота. Такой он у неё, вкус детства, к которому иногда добавлялся хлеб. Нередко питались гнилыми клубнями. Лире Давлетовой было чуть больше двух лет, когда началась война. Она и ее сестренка и братишка родились в Ленинградской области. Отца забрали на фронт. Но дети его обратно так и не дождались. Буквально за несколько дней до начала блокады их успели эвакуировать к родственникам в Ульяновскую область.

Было так же голодно и холодно, как и Ленинграде, только не летели бомбы. До сих пор боюсь грозы: мне кажется, что это война. Помню карточки, как ходили по ним за хлебом. Стояли всю ночь в очереди, доходит моя очередь, и хлеб кончается. Лира Давлетова, дитя войны

Дома держали козу, чье молоко они почти не пробовали. Всё уходило для обмена на хлеб и, если повезет, у соседки на кусочек курицы. Но и сейчас Лира Давлетова позволить может себе немногое.

Очень дорогие коммунальные услуги. Все остальное переживем: одежду нам уже не надо, донашиваем то, что покупали, когда работали. К роскоши не привыкли, покупаю хлеб, молоко, стараюсь мясо покупать. Сыр уже не покупаю, дорого. Здорово подорожали продукты, это чувствуется. Лира Давлетова, дитя войны

Формально у женщины не было никакого официального статуса, связанного с Великой Отечественной, а потому никаких льгот и мер социальной поддержки, которыми могли пользоваться, например, ветераны или труженики тыла. И таких детей войны по республике – почти 190 тысяч.

Вопрос об особом статусе детей войны обсуждался давно. Правда, узаконить его чиновники не решались. Все-таки еще одна статья расходов, боялись не потянуть.

Долгое время в нашей стране обсуждается проблематика детей войны. Это категория людей, которые родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они, по сути, потеряли детство, родителей, претерпели ужасные лишения войны. Мы много раз подходили к этому законопроекту, но каждый раз думали, позволяют ли принять его финансовые возможности нашей республики. В итоге мы приняли решение и внесли этот законопроект в Госсобрание. Этот закон ждут многие жители Башкортостана. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для детей войны, проживающих в Башкортостане и не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета, также они будут обладать преимущественным правом на получение медицинской помощи и внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания.

Фания Казыхановна тоже очень хорошо помнит эти страшные годы. Если на фронте солдат косили пули, то в тылу – голод.

У одной семьи за ночь умерло пятеро детей, хотя мы вечером играли в куклы. Мы ждали этого постановления, потому что все в возрасте, многие дети войны уже ушли. Фания Асадуллина, член Республиканского совета ветеранов