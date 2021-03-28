«До сих пор боюсь грозы»: истории детей войны из Башкирии

Несмотря на сложное время, в Башкирии решились на поддержку детей войны. Прошедшие закалку голодом и лишениями, смертями близких, лишенные детства, эти люди наконец получили особый статус, что дает им право претендовать на особые льготы и денежную выплату. На них могут рассчитывать те, кто родился в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября победного 1945-го.
Только сейчас можно с легкостью срезать кожуру с картофеля. Тогда и она была на вес золота. Такой он у неё, вкус детства, к которому иногда добавлялся хлеб. Нередко питались гнилыми клубнями. Лире Давлетовой было чуть больше двух лет, когда началась война. Она и ее сестренка и братишка родились в Ленинградской области. Отца забрали на фронт. Но дети его обратно так и не дождались. Буквально за несколько дней до начала блокады их успели эвакуировать к родственникам в Ульяновскую область.
Дома держали козу, чье молоко они почти не пробовали. Всё уходило для обмена на хлеб и, если повезет, у соседки на кусочек курицы. Но и сейчас Лира Давлетова позволить может себе немногое.
Формально у женщины не было никакого официального статуса, связанного с Великой Отечественной, а потому никаких льгот и мер социальной поддержки, которыми могли пользоваться, например, ветераны или труженики тыла. И таких детей войны по республике – почти 190 тысяч.
Вопрос об особом статусе детей войны обсуждался давно. Правда, узаконить его чиновники не решались. Все-таки еще одна статья расходов, боялись не потянуть.
Для детей войны, проживающих в Башкортостане и не входящих ни в одну из льготных категорий, установят единовременную выплату за счёт средств регионального бюджета, также они будут обладать преимущественным правом на получение медицинской помощи и внеочередного предоставления путевки в организации стационарного социального обслуживания.
Фания Казыхановна тоже очень хорошо помнит эти страшные годы. Если на фронте солдат косили пули, то в тылу – голод.
На груди Фании Асадуллиной медаль «Дети войны». Это лишь опознавательный знак, без присвоения статуса. Теперь же он юридически закреплен. В этом году отмечается 80 лет с момента начала Великой Отечественной. Наступит день, когда уже не останется защитников Родины тех лет. И единственной ниточкой будут эти когда-то маленькие свидетели событий. Сделать их старость достойной – лишь небольшая попытка отплатить за отобранное детство.