Мужчину, жестоко зарезавшего юриста в Уфе, выписали из больницы

Сегодня в Уфе выписали из больницы подозреваемого в убийстве известного юриста. Врачи смогли спасти ему жизнь.

Неожиданный поворот в громком деле. Сегодня в Уфе из больницы выписали мужчину, который проходит подозреваемым по делу об убийстве юриста Александра Елисеева на улице Пушкина. Страшная трагедия произошла в центре города: один мужчина догнал другого и начал наносить ему удары ножом. Происходящее сняли на видео очевидцы.

Несколькими кварталами дальше вскоре нашли и самого нападавшего. Он пытался покончить с собой. Мужчина был на волоске от смерти, но врачам удалось его спасти. По данным bash.news, ему пришлось удалить часть легкого.

Выяснилось, что Елисеев как юрист занимался взысканием долгов с фирмы, интересы которой представлял нападавший. У погибшего остались беременная жена и двое малолетних детей.