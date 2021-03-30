«Я так больше не мог жить»: подробности громкого убийства юриста в Уфе

Станислава Яшина сегодня взяли под стражу. Это тот самый предприниматель, которого подозревают в жесткой расправе над юристом в центре Уфы. Две недели назад, после жуткого убийства, он пытался покончить с собой, но врачи спасли его. Сегодня его дальнейшую судьбу определял Кировский районный суд Уфы.

Обычно не так проходит процесс выписки после тяжелых операций, но этот пациент – исключение. В наручниках прямо из лечебницы Станислава Яшина, уже крепко стоящего на ногах, увозят в пункт временного содержания, где он проводит ночь на допросе, а утром под конвоем его доставляют в зал Кировского районного суда. Первое публичное заявление – это извинения перед родственниками Александра Елисеева, который перед смертью назвал убийцы.

За 5 минут разговора с журналистами подозреваемый несколько раз просил прощения. Говорит, что не помнит, откуда взялся нож и как он им воспользовался, в себя пришел только после произошедшего.

– Откуда у вас было ружье с собой? – Я хотел жизнь самоубийством покончить. У меня до этого умерла мама, в очень тяжелом состоянии находился. Я его не планировал убивать, я даже не помню, как это произошло. Я хотел выйти после суда и совершить самоубийство. Станислав Яшин, подозреваемый

Мужчина признается, что планировал покончить с собой около года – причина в многомиллионных долгах депутату Сергею Веремеенко, интересы которого и представлял погибший Александр Елисеев. Подозреваемый в убийстве рассказал, что предлагал забрать все имущество в счет долга, но вторая сторона якобы не шла на компромисс.

Я так больше не мог жить, я три года находился под давлением. Я его просил, умолял остановить банкротство моей мамы, он меня оскорблял постоянно. У нас вся история началась с мирового соглашения, тогда кредит с 30 миллионов стал 250 миллионов. Они меня ввели в заблуждение. Станислав Яшин, подозреваемый

Если по ходу рассмотрения уголовного дела откроются факты, доказывающие, что Яшина действительно могли обмануть при подписании документов, то существует вероятность пересмотра судебных актов в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам. Это сообщил защитник подозреваемого.

Он считает, что его обманули, ввели в заблуждение, его и его маму, и теперь получается, что теперь даже того залогового имущества, которое есть, не хватит закрыть все обязательства перед господином Веремеенко. Павел Васильев, адвокат Станислава Яшина

Так или иначе, платить все равно придется, как и отвечать за совершение тяжкого преступления. Родственники убитого на процесс не пришли. Вдова Елисеева на звонки журналистов не отвечает, напомним, что беременная женщина осталась с двумя детьми, а в день смерти мужа врачи должны были сообщить пол ребенка. Александр так и не узнал, что у него будет сын.

Адвокат Яшина сообщил, что не питал иллюзий о вариантах меры пресечения, кроме как помещения под стражу его подзащитного, однако ходатайство было, но раз суд его не удовлетворил, обжаловать ни он, ни Яшин это решение пока не собираются.