«Я так больше не мог жить»: подробности громкого убийства юриста в Уфе

Станислава Яшина сегодня взяли под стражу. Это тот самый предприниматель, которого подозревают в жесткой расправе над юристом в центре Уфы. Две недели назад, после жуткого убийства, он пытался покончить с собой, но врачи спасли его. Сегодня его дальнейшую судьбу определял Кировский районный суд Уфы.
Обычно не так проходит процесс выписки после тяжелых операций, но этот пациент – исключение. В наручниках прямо из лечебницы Станислава Яшина, уже крепко стоящего на ногах, увозят в пункт временного содержания, где он проводит ночь на допросе, а утром под конвоем его доставляют в зал Кировского районного суда. Первое публичное заявление – это извинения перед родственниками Александра Елисеева, который перед смертью назвал убийцы.
За 5 минут разговора с журналистами подозреваемый несколько раз просил прощения. Говорит, что не помнит, откуда взялся нож и как он им воспользовался, в себя пришел только после произошедшего.
Мужчина признается, что планировал покончить с собой около года – причина в многомиллионных долгах депутату Сергею Веремеенко, интересы которого и представлял погибший Александр Елисеев. Подозреваемый в убийстве рассказал, что предлагал забрать все имущество в счет долга, но вторая сторона якобы не шла на компромисс.
Если по ходу рассмотрения уголовного дела откроются факты, доказывающие, что Яшина действительно могли обмануть при подписании документов, то существует вероятность пересмотра судебных актов в Арбитражном суде по вновь открывшимся обстоятельствам. Это сообщил защитник подозреваемого.
Так или иначе, платить все равно придется, как и отвечать за совершение тяжкого преступления. Родственники убитого на процесс не пришли. Вдова Елисеева на звонки журналистов не отвечает, напомним, что беременная женщина осталась с двумя детьми, а в день смерти мужа врачи должны были сообщить пол ребенка. Александр так и не узнал, что у него будет сын.
Адвокат Яшина сообщил, что не питал иллюзий о вариантах меры пресечения, кроме как помещения под стражу его подзащитного, однако ходатайство было, но раз суд его не удовлетворил, обжаловать ни он, ни Яшин это решение пока не собираются.
Также подозреваемый рассказал, что после выписки из Республиканской клинической больницы чувствует себя плохо, о чем, кстати, и ходатайствовал его адвокат. Однако суд не посчитал это за обстоятельство, которое позволило бы определить его под домашний арест. Защита Яшина сообщила, что ему еще предстоит пройти психиатрическую экспертизу после полного выздоровления. И если эксперты признают Яшина вменяемым, подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.