«Он собирался перерезать веревку»: альпинисты Уфы рассказали правду о своей работе

Чего боятся и о чем мечтают промышленные альпинисты? Откровения покорителей городских вершин. Как выглядит Уфа с вершины самого высокого сооружения башкирской столицы – телевизионной башни? За что женщины выбирают промышленный альпинизм? Легко ли освоить профессию верхолаза – проверим на собственном опыте.

Свист ветра в ушах и пропасть под ногами. Справиться с эмоциями на такой высоте не всегда удается даже профессионалам. Эти кадры записал промышленный альпинист Константин Богданов. За его плечами – 10 лет работы на подобных объектах по всей стране – вышки сотовых операторов, телебашни. Но, вспоминает, в Ульяновске доступ к месту монтажа оказался непростым. Пытаясь закрепиться на высоте, альпинист разорвал спецодежду.

Там ни раскосов, ничего нет, просто одна голая "нога". И вот это неудобно. – А что такое "нога"? – Ну вот у башни четыре ноги. Константин Богданов, промышленный альпинист

Эти телевышки типовые по всей стране. Мы их называем Эйфелевы башни, потому что кверху сужаются. Ришат Шагимарданов, промышленный альпинист

Сегодня бригада связистов из Удмуртии работает на уфимской телебашне, между прочим, самом высоком сооружении в городе – 180 метров. Наверху – небольшая площадка, где можно перевести дух. Отсюда башкирская столица предстает во всей красе.

Своими глазами промышленные альпинисты видят то, что мы можем оценить только через камеру квадрокоптера. Пока одни работают на высоте, другие страхуют с земли, вручную поднимают кабель питания, весом более 80 килограммов.

Между тем не ко всем запланированным местам установки антенн удается добраться сразу. По обледенелой горизонтальной мачте альпинисту приходится двигаться буквально ползком, на коленях. Шутит: "техника человека-паука". А температура воздуха – 20 градусов. Трудно представить, что в это время чувствуют люди наверху.

Ветер там в два-три раза сильнее. Промерзаешь, спускаешься, чай попьешь, как-то подбадривает. Без чая не прожить в такой мороз. Рустам Глухов, промышленный альпинист

Пикник под облаками – для них не роскошь, а всего лишь обеденный перерыв. Весь рабочий день промышленные альпинисты могут провести вообще не спускаясь на землю. Но здесь важно следить за прогнозом погоды. Внезапный грозовой фронт или резкое усиление ветра могут стать роковыми. Однажды стихия застала бригаду на 100-метровой дымовой трубе.

Там вообще ничего нет, просто труба кирпичная. Завесились наверху. Начали спускаться, и ветер начался, начало мотать сильно, зацепиться не за что. Вот тогда было страшно, очень. Константин Богданов, промышленный альпинист

Чем это может закончиться показала трагедия в Казахстане: там ветер запутал канаты и раскачал альпинистов с огромной амплитудой. От мощнейших ударов об фасад здания четыре человека погибли прямо в воздухе.

Почти каждый из них может вспомнить такие случаи на грани, когда было по-настоящему страшно. У Ришата Шагимарданова подобная история связана с башней в башкирским селе Караидель.

Круглая труба под ногами, раскосы далеко, пристраховаться некуда, добраться никак, только по трубе сидя. И вот чуть не перевернулся кругом. Обратно. Посидел минут 20 и думаю: как слезать? И никто не поможет. Посидел, выдохнул, пополз. Спустился. Думаю: уволюсь. Но на утро ничего, в себя пришел. Ришат Шагимарданов, промышленный альпинист

Своего страха они не стыдятся. Скорее, наоборот. Говорят, страшнее перестать бояться, ведь тогда появляется пренебрежение техникой безопасности, от которого до несчастного случая – один шаг. Подобное регулярно случается по всей России.

Когда страх есть – все нормально. Если страх пропадает, это как перебегать дорогу на красный свет постоянно. Марат Алпаров, промышленный альпинист

Олеся Крешпенюк – одна из немногих в Уфе женщин-промышленных альпинистов. И к тому же профессиональный преподаватель в этой сфере. На вопрос о причинах выбора столь нелегкого дела лишь улыбается: мол, работа на земле – не для неё.

К слову, женщины в промышленном альпинизме в нашей стране появились еще в годы Великой Отечественной войны. В блокадном Ленинграде возникла необходимость замаскировать купола соборов и церквей, которые фашисты использовали в качестве ориентиров для бомбардировок. А поскольку все мужчины ушли на фронт, работать на высоте, а именно – натягивать тенты на кресты и купола – пришлось именно женщинам. И они с этим успешно справились. Сегодня вместе с Олесей и группой уфимских альпинистов мы поднимаемся на крышу жилой многоэтажки на улице Менделеева. На этот раз и нам удается оценить панорамный вид в 360 градусов.

С крыши высотного здания вся Уфа как на ладони: Сипайлово, Проспект Октября, Зеленая роща. А вот отсюда отлично просматривается строительство Восточного выезда. Отсюда город кажется гигантским муравейником. И даже время на такой высоте как будто течет как-то иначе.

От одного только взгляда вниз захватывает дух, но альпинисты отработанным движением сбрасывают канаты. Здесь важно правильно закрепиться на крыше, установить специальные протекторы, чтобы веревки не перетерлись о парапет, и лишь тогда можно начинать спуск.

Задача сегодня – закрепить отливы на балконах и окнах, которые раразболтались со временем. Каждый из альпинистов, по сути, совмещает сразу несколько профессий: электрика, сварщика, штукатура-маляра, а в канун Нового года кто-то подрабатывает даже Дедом Морозом.

Можно пообщаться с людьми. Интересных людей очень много встречаем. – В окнах? – Да, ключевое слово "в окнах". Олеся Крешпенюк, промышленный альпинист

Я весь измазанный герметиком, мне из окна рукой машут: мол, давай мы тебе сейчас коктейль сделаем. Я говорю: я не пью. А они: ты не понял, молочный, с мороженым. Коты часто в окнах встречаются, какие-то флегматично смотрят так: о, альпинист. Какие-то начинают играть, заигрывать. Марат Алпаров, промышленный альпинист

Однако не все жители многоэтажек оказываются так дружелюбны. В России, в том числе и в Башкирии, были случаи, когда альпинистам на высоте срезали веревки. С подобным пришлось столкнуться и Олесе.

Мужчина пьяный высунулся в окно с ножом. Ему не понравилось, что мы работаем, создаем шум. И он собирался перерезать веревку. Его жена оттащила. Я спустилась быстренько, потом там уже полиция разбиралась. Олеся Крешпенюк, промышленный альпинист

Браки заключаются на небесах – кажется, для них эта фраза стала буквальной. Со своим мужем, тоже промышленным альпинистом, Олеся познакомилась на одном из высотных объектов в Москве. А потом Эдуард ради семьи переехал в Уфу.

Работу Олеся не оставляла даже на 9-м месяце беременности, хотя, конечно, больше страховала коллег с земли. И, кажется, малышу передалась эта страсть. 4-летний Константин уже интересуется альпинистским снаряжением.

Он карабины называет антистресс. По дому ходит их собирает, сцепляет и гремит цепочкой – антистресс это у него. – Вы бы хотели, чтобы ваш сын этим занимался? – Нет, это опасная работа, нестабильная. Но если пойдет, я его поддержу, конечно. Позабочусь, чтобы у него было лучшее снаряжение. Олеся Крешпенюк, промышленный альпинист

Эдуард тоже опытный инструктор по промышленному альпинизму. За 15 лет объездил половину России. Одним из самых сложных объектов в своей жизни называет подъем самолета. Легендарный штурмовик Ил-2, сбитый в годы Великой Отечественной войны, был поднят со дна Керченского пролива. А затем точную его копию решили установить в музее в Дагестане, откуда был родом его пилот – герой Советского Союза Юсуп Акаев. Тяжелую машину, размах крыльев которой превышал габариты помещения, поднимали на 15-метровую высоту.

Он тяжелый и не в габаритах, там крылья выступают по метру с каждой стороны, плюс там еще лестница – под этой лестницей протаскивали. Это был полный трэш. Самолет вот в таком крене мы поднимали. Было очень сложно, участвовало много людей. Эдуард Шафеев, промышленный альпинист

Билет номер пять. Проход с пары канатов на другую, подъем и спуск. Освобождение пострадавшего.

Они тянут билеты и сдают настоящие экзамены. Вот только "халявы" тут нет. Ведь от того, насколько хорошо был усвоен урок, зависит жизнь.

В центре подготовки промышленных альпинистов и спасателей обучают как новичков, так и уже работающих высотников. Проходить переобучение и аттестацию в Уфу приезжают альпинисты со всей страны – полигон считается одним из лучших в России. Сегодня экзамен по системе канатного доступа, например, сдают монтажники- телевизионщики, наши коллеги из Республики Коми.

У нас в Сыктывкаре, в Коми нет полигона, то есть голая теория, без практики, поэтому приходится приезжать сюда. Здесь материальная база хорошая, полигон. Михаил Чеусов, промышленный альпинист

Однако справиться с испытанием удается не всем. Причем заваливают экзамен даже те, кто уже работает на реальных объектах в своих городах. Например, здесь стояла задача – выполнить так называемый "выход через перегиб". Говоря простым языком, забраться на крышу здания.

– Почему не получилось, как думаете? – Заниматься надо. Когда подтягиваешься, трудно свой вес перенести туда. Виталий Дегтярев

Еще одно задание – спасение пострадавшего. По легенде одному из альпинистов становится плохо на высоте. Задача второго – спустить его на землю. Однако и здесь возникают серьезные сложности. У одной из пар наверху путается снаряжение, и теперь спасать приходится уже обоих.

С этого года в России вступили в силу новые правила по охране труда при работе на высоте, которые запрещают, например, дистанционное обучение промышленных альпинистов. Ведь именно низкая квалификация работников чаще всего становится причиной несчастных случаев.

Не всегда работодатели обеспечивают средствами защиты от падения с высоты – это первое. Второе – не всегда уделяют должное внимание качественной подготовке. До сих пор продолжают учиться дистанционно, онлайн или вообще не присутствуют на занятиях – просто покупают документы. Светлана Черкасова, директор учебного Центра подготовки промышленных альпинистов и спасателей

Здесь, на полигоне, конечно, и мы решаем воспользоваться возможностью освоить навык подъема на канатах.

Высота около 5-ти метров – это уровень второго этажа. В случае падения, конечно, не смертельно, но ноги все равно предательски дрожат, учитывая, что под ними никакой опоры, а оператор еще подливает масла в огонь.

Первый, базовый навык, которому обучают новичков – это подъем на зажимах и собственно спуск. Конечно, в случае возникновения любых проблемных ситуаций, важно не нервничать, потому что паника на высоте может сыграть злую шутку.

Как и летчики, промышленные альпинисты не используют слово "последний", предпочитая заменять его на "крайний". Хотя в целом суеверными себя не считают. Говорят: риск можно свести к минимуму, если внимательно следить за снаряжением и соблюдать технику безопасности. Покоряя вершины мегаполисов, они признаются: тот, кто однажды полюбил высоту, вряд ли согласится вернуться на землю.