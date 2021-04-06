Уход за животными и трудотерапия: как живут пациенты психиатрической больницы под Уфой

В Республиканской психиатрической больнице в деревне Базилевка пациентов лечат работой. Врачи применяют трудотерапию, чтобы больные не отрывались от реальности и не теряли уже приобретенных навыков.

Каждый день с животными – присмотр, уход, кормёжка. Здесь содержат пони, лошадей, кроликов и даже страусов. За птицами следит пациент Александр Сурков. В еде пернатые подопечные не привередливы, говорит мужчина. Уход за ними помогает Александру не поддаваться депрессии.

Кормлю. Морковь, капуста и комбикорм. Вот так ухаживаешь – за маленькими, за большими. Я к ним привык. Александр Сурков

Трудотерапия – одна из методик лечения больных. Для ее реализации есть специальные лечебно-трудовые мастерские. В клинике оказывают помощь пациентам с разными психическими расстройствами, детям с особенностями развития, престарелым и бездомным. Однако трудотерапия представляет собой не только уход за животными. Адаптации к привычной жизни достигается и через общение пациентов с природой. Большое значение уделяют сельхознаправлению.

Это у нас и животные, это выращивание различных растений, мы разбили фруктовый сад. Сейчас мы находимся возле любимых всеми пациентами коз. У нас есть один интересный экспонат. Из Хайбуллинского района мы привезли козла. Он у нас пуховый, так как у нас все были козы молочной породы, мы решили развести и пуховых коз. Мунира Сабитова, заведующая лечебно-трудовыми мастерскими Республиканской клинической психиатрической больницы

В больнице наблюдают детей. Для них проводят сеансы иппотерапии в сопровождении двух инструкторов.

Каспер – настоящий герой для ребятишек этой клиники. Иппотерапия помогает ребятам с задержкой развития преодолеть свои страхи, ведь катание на лошади помогает обрести спокойствие и уверенность в себе.

Башкирскую породу выбрали для проведения иппотерапии неслучайно: спина у лошади широкая. Это позволяет расположить ребенка в удобном положении для развивающих упражнений.

Подход отдельный нужен, потому что болезни разные, но стараемся каждому отдельно проводить занятия, упражнения. У нас есть аутисты, шизофреники, ДЦП. Некоторых детей нужно посадить если, они и сидеть не могут. Гузял Ямалетдинова