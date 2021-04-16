Башкирия заняла первое место в рейтинге центров «Мой бизнес»

В 2020 году Центр оказал более 15 тысяч услуг, около 4 тысяч консультаций экспертов по различным вопросам ведения бизнеса. В образовательных программах приняли участие свыше полутора тысяч действующих предпринимателей и желающих начать бизнес. Реализованы акселераторы «Большая игра для малого бизнеса», «Мама-предприниматель», «Фуд-акселератор» и «Глемпинг Академия».