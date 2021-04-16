Башкирия заняла первое место в рейтинге центров «Мой бизнес»

Башкирия стала победителем в рейтинге центров «Мой бизнес». Об этом сообщил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников, который подвел итоги за 2020 год.
Республика была высоко отмечена на федеральном уровне и заняла первое место в своей категории.
Позиция регионов в рейтинге определялась по ряду номинаций: «Максимальный охват», «Лучшее пространство для бизнеса», «Эффективность», «Лучший центр», «Лучшее МФО», «Лучшее РГО» и другим. О предварительных итогах года сообщила на состоявшемся в декабре пленарном заседании Минэкономразвития России заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Тогда она упомянула Башкортостан в пятерке лучших.
Напомним, Центр «Мой бизнес» действует в Башкортостане с 2019 года. Жители республики в формате «единого окна» могут получить консультации экспертов, профильные услуги, узнать о мерах поддержки бизнеса, пройти обучение.
В 2020 году Центр оказал более 15 тысяч услуг, около 4 тысяч консультаций экспертов по различным вопросам ведения бизнеса. В образовательных программах приняли участие свыше полутора тысяч действующих предпринимателей и желающих начать бизнес. Реализованы акселераторы «Большая игра для малого бизнеса», «Мама-предприниматель», «Фуд-акселератор» и «Глемпинг Академия».
В республике действуют 6 офисов Центра: два в Уфе, по одному в Нефтекамске, Кумертау, Октябрьском и Стерлитамаке. Причем, последние два начали работать в феврале и марте текущего года.
Центр активно использует формат выездного консультирования предпринимателей, так, в этом году после перерыва из-за пандемии проведены 8 выездов, до конца апреля запланированы еще два.