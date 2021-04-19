В Башкирии подвели промежуточные результаты Спартакиады школьников

Республиканская спартакиада школьников – на экваторе финальных соревнований. Победители среди районов и городов определились в мини-футболе, баскетболе, волейболе, лыжных гонках. Состоялись соревнования и по национальной спортивной борьбе курэш. Они прошли в Стерлибашевском районе.

Почти на полторы головы ниже соперника, но это совершенно не смутило Арсена Гизатуллина. Мальчик, наоборот, действовал уверенно и спокойно. И только после победы рассказал, в чем секрет его успеха.

– Родные стены помогают? – Да, вот если в другом городе, то там все незнакомое, тебе страшно. А в своем удобнее бороться. Арсен Гизатуллин, участник соревнований /Стерлибашевский район/

К незнакомой обстановке пришлось приноравливаться полутора сотням участников. На финальные соревнования по национальной борьбе курэш в Стерлибашевский район приехали школьники из 9 городов и 23 районов. Они прошли сито отборочных соревнований сначала на школьном уровне, потом муниципальном и зональном. И при этом ребята показывают зрелищную борьбу.

Среди них есть победители первенства России. К примеру, представитель Бакалинского района Айназ Шайдуллин совсем недавно вернулся из Казани со своих победных соревнований. Именно на таких соревнованиях можно и обнаружить талантливых борцов, с которыми хорошо бы правильно работать, уверен сам в прошлом многократный чемпион России и дважды чемпион Европы Марсель Юсупов.

Лидеры меняются, появляются спортсмены из Кумертау, Куюргазинского района, Баймака. Есть ребята, которых если правильно вести, могут составить спортивный резерв республики. Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан

Хорошо, если есть и соответствующее помещение. В этом плане помогает проект «Спортивная борьба – в школы». Так, в Бурзянском районе в Байназаровской средней школе осенью прошлого года открылся свой зал. Тренер Флюр Давлетшин уверен, борцовское воспитание – фундамент для взрослой жизни.

Борцы увереннее по жизни шагают. Это хорошие мужья и добрые семьянины. Флюр Давлетшин, тренер по национальной борьбе курэш /Бурзянский район/