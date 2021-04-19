В Башкирии подвели промежуточные результаты Спартакиады школьников

Республиканская спартакиада школьников – на экваторе финальных соревнований. Победители среди районов и городов определились в мини-футболе, баскетболе, волейболе, лыжных гонках. Состоялись соревнования и по национальной спортивной борьбе курэш. Они прошли в Стерлибашевском районе.
Почти на полторы головы ниже соперника, но это совершенно не смутило Арсена Гизатуллина. Мальчик, наоборот, действовал уверенно и спокойно. И только после победы рассказал, в чем секрет его успеха.
К незнакомой обстановке пришлось приноравливаться полутора сотням участников. На финальные соревнования по национальной борьбе курэш в Стерлибашевский район приехали школьники из 9 городов и 23 районов. Они прошли сито отборочных соревнований сначала на школьном уровне, потом муниципальном и зональном. И при этом ребята показывают зрелищную борьбу.
Среди них есть победители первенства России. К примеру, представитель Бакалинского района Айназ Шайдуллин совсем недавно вернулся из Казани со своих победных соревнований. Именно на таких соревнованиях можно и обнаружить талантливых борцов, с которыми хорошо бы правильно работать, уверен сам в прошлом многократный чемпион России и дважды чемпион Европы Марсель Юсупов.
Хорошо, если есть и соответствующее помещение. В этом плане помогает проект «Спортивная борьба – в школы». Так, в Бурзянском районе в Байназаровской средней школе осенью прошлого года открылся свой зал. Тренер Флюр Давлетшин уверен, борцовское воспитание – фундамент для взрослой жизни.
И не только борьба, а в целом занятия физкультурой и спортом помогают развитию ребят. И в этом плане Спартакиада школьников – важное мероприятие. На сегодняшний день финальные соревнования прошли в пяти видах спорта. Среди районов лидируют Калтасинский, Благоварский и Нуримановский. Среди городов – Стерлитамак, Сибай и Учалы. Впереди финалы еще в пяти дисциплинах.