Восстановление экологии Башкирии: итоги визита главы Росприроднадзора

Ликвидация объектов накопленного экологического вреда в Башкирии оценивается в нескольких десятков миллиардов рублей. В республиканском правительстве рассчитывают привлечь федеральное финансирование на рекультивацию территории бывшего завода «Уфахимпром», устранение с карты республики белых морей в Стерлитамаке, люди должны перестать дышать пылью и близи Сангалыкского карьера. На неделе республику с рабочим визитом посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Приехала, чтобы исправить ситуацию», – заявила она, а вот тех, кто проблемы не видит, направила к окулисту.
Башкирская содовая компания – главный загрязнитель водных объектов республики. На долю предприятия приходится более 80 процентов от общей массы сброса вредных веществ. Причина – в неэффективной работе шламонакопителей, в которых уже набралось свыше 50 миллионов кубометров мёртвых отходов. Долгое время предприятие не вкладывало достаточных средств в повышение экологичности производства. Теперь это направление будет развиваться под жёстким государственным контролем.
По словам Светланы Радионовой, в Башкортостане выявленный за последние годы экологический ущерб равен сумме 700 миллионов рублей. В связи с этим глава Росприроднадзора порекомендовала директорам некоторых крупных химзаводов республики отвести своих штатных экологов к окулисту, если они не видят этих проблем.
Более 25 миллиардов рублей потребуется на рекультивацию 143 гектаров территории, загрязненной «Уфахимпромом». Весной 1990 года нарушения на предприятии стали причинами фенольной катастрофы в столице республики. На сегодняшний день на площадях обанкроченного завода до сих пор остается известковый шлам, образованный в результате нейтрализации кислотосодержащих сточных вод. Светлана Радионова сфотографировала последствия той аварии на личный смартфон. И вряд ли эти снимки были сделаны на память о визите в Уфу.
А руководству Сангалыкского диоритового карьера в Учалинском районе глава Росприроднадзора пригрозила уголовной ответственностью за многолетние нарушения экологических норм. О последствиях такой деятельности Светлане Радионовой рассказали местные жители, которые живут на расстоянии менее одного километра от карьера, где добывают строительный камень.
В начале апреля по решению суда деятельность Сангалыкского диоритового карьера была приостановлена на 10 дней. На сходе граждан местные жители отметили, что их регулярно накрывало производственной пылью, и связывали это с нарушениями при разработке карьера, где добывают строительный камень. При этом сельчане не требуют закрытия предприятия, а всего лишь просят провести модернизацию производства, чтобы они могли дышать полной грудью и ходить по зелёной траве, а не по серым, покрытым пылью растениям.
То, чего жители добивались годами, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова донесла до топ-менеджеров компании за одну встречу. Предприятие добывает строительный камень уже 10 лет, реализуя его по всей России. История, когда, получая прибыль, сотрудники карьера не особо беспокоились об экологии, закончилась.
Экологические проблемы продолжили обсуждать на градообразующем предприятии Учалинский ГОК, он же основной загрязнитель воздуха. Ежегодно в атмосферу завод выбрасывает порядка двух с половиной тысяч тонн вредных веществ. Также недостаточно очищенные сточные воды комбинат сбрасывает в реку Бюйды. Светлана Радионова потребовала устранить недочёты. Обсудили за круглым столом и последствия горения Сибайского карьера. Ситуация до сих пор находится в поле зрения Росприроднадзора.
Некоторые промышленные предприятия региона из года в год наступают на одни и те же грабли, видя в окружающей среде лишь источник заработка. Грубая ошибка, которую природа не простит, если не принять экстренных мер. И они нужны были ещё вчера.