В Башкирии официально открыт сезон сплавов

Сезон сплавов в Башкирии можно считать официально открытым. На реках республики настоящий бум. За водным развлечением в Башкортостан едут сотни туристов из других регионов. Инзер, Белая, Юрюзань, Зилим – самые популярные места. Учитывая, что из-за пандемии в прошлом году некоторые природные парки были закрыты, похоже, сейчас туристы стремятся наверстать упущенное.

Река не море, но случиться может всякое. Аптечка – обязательный атрибут, тем более что туристы будут сплавляться по реке целых три дня. Впрочем, важно учесть и много других нюансов. Например, не перекачать катамараны. Иначе швы на корпусах расползутся и можно вообще далеко не уплыть.

Деревня Толпарово на реке Зилим – отправная точка. Туристические группы сменяются одна за другой. Например, эти отдыхающие всю ночь ехали из соседнего Татарстана. Конечно, не просто так. За яркими впечатлениями и единением с природой.

В Татарии таких горных рек практически нет, здесь помимо того, что река горная, мощная, еще и много интересных маршрутов по пути следования, и природа манит. Гульназ Муртазина, турист

Река Зилим – часть природного парка в Гафурийском районе. Одно из излюбленных мест сплава. Туристов привлекают не только красивые места, но также невысокая сложность маршрута и транспортная доступность.

В этом году со всех отдыхающих в природном парке Зилим начали взимать туристический сбор. 200 рублей – это плата за вход, время нахождения на особо охраняемой территории не ограничено. Правда, некоторые туристы все же отказываются платить. На выходе им грозит штраф до 4 тысяч.

Сезон сплавов можно считать официально открытым, только за сегодня мы насчитали около 500 проходящих туристов, а ведь это еще начало. Из-за пандемии в прошлом году отдыхающих было не так много, так что в этом году ожидается повышенный наплыв.

Вдоль горной реки многочисленные скалы, скрывающие в себе около 100 пещер, в том числе одну из крупнейших на Южном Урале – Киндерлинскую. Более 90% территории парка покрыто лесами. Правда, иногда на берегу отчетливо виднеются обгоревшие участки. Это последствия вмешательства туристов, которые порой во время старта запускают в воздух ракетницу.

Одно из важных условий природных парков – минимальное воздействие человека на окружающую среду. Разжигать костры можно только в специально отведенных для этого местах. Преодолевать реку вброд на автомобилях запрещено. Правда, наказать всех нарушителей невозможно физически, ведь на территории в 37 тысяч гектаров работают всего 6 сотрудников.