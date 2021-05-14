«Захайпила на своей смерти»: погибшую в Башкирии 13-летнюю школьницу затравили в соцсетях

Накануне в Стерлитамаке трагически оборвалась жизнь 13-летней Карины Я. Девочку нашли мертвой в жилом дворе под окнами многоэтажки.
Смерть девочки стала шоком для многих ее друзей и близких. Однако нашлись и те, кто начал глумиться над гибелью 13-летнего подростка. В социальных сетях на страничках Карины десятки людей начали оставлять недоброжелательные комментарии. Представим из них самые цензурные.
Однако большинство пришедших на страницу Карины выражает сочувствие и соболезнования ее семье. Они пристыжают комментаторов и просят отнестись к чужому горю с пониманием и уважением.
Известно, что девочка училась в школе неподалеку. По свидетельствам очевидцев, недавно школьница рассталась со своим парнем, жила с бабушкой, так как мать лишили родительских прав. Буквально через пару дней погибшей должно было исполниться 14 лет.
Карину похоронят в родном городе.