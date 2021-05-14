«Захайпила на своей смерти»: погибшую в Башкирии 13-летнюю школьницу затравили в соцсетях

Накануне в Стерлитамаке трагически оборвалась жизнь 13-летней Карины Я. Девочку нашли мертвой в жилом дворе под окнами многоэтажки.

Смерть девочки стала шоком для многих ее друзей и близких. Однако нашлись и те, кто начал глумиться над гибелью 13-летнего подростка. В социальных сетях на страничках Карины десятки людей начали оставлять недоброжелательные комментарии. Представим из них самые цензурные.

Я тебе сотку, так и не отдала, че делать? Мия, пользователь соцсети

Папа-папа, купи мне попрыгунчик. А, нет, уже не надо Александр, комментатор

Слилась ботиха Дамир Г, пользователь соцсети

Захайпила на своей смерти Ринат С, комментатор

Однако большинство пришедших на страницу Карины выражает сочувствие и соболезнования ее семье. Они пристыжают комментаторов и просят отнестись к чужому горю с пониманием и уважением.

Известно, что девочка училась в школе неподалеку. По свидетельствам очевидцев, недавно школьница рассталась со своим парнем, жила с бабушкой, так как мать лишили родительских прав. Буквально через пару дней погибшей должно было исполниться 14 лет.