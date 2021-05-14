В Уфе обвиняемому в убийстве юриста продлили арест

14 мая в Кировском районном суде продлили арест Станиславу Яшину, которого обвиняют в жестоком убийстве юриста.

Фото №1 - В Уфе обвиняемому в убийстве юриста продлили арест

Напомним, 17 марта на улице Пушкина был убит юрист Александр Елисеев. Яшин набросился на мужчину с ножом прямо посреди дороги, а потом попытался совершить самоубийство на соседней улице. Причина конфликта до сих пор выясняется. Скорее всего, Яшин попытался отомстить Елисееву за попытку обанкротить его компанию.

Адвокаты обвиняемого попросили отпустить подопечного из СИЗО на время расследования преступления, однако суд продлил меру пресечения на месяц до 17 июня.

Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено и продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц, до 17 июня 2021 года.

пресс-служба Кировского районного суда 

Фото: Кировский районный суд. 

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