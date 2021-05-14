В Уфе обвиняемому в убийстве юриста продлили арест

Напомним, 17 марта на улице Пушкина был убит юрист Александр Елисеев. Яшин набросился на мужчину с ножом прямо посреди дороги, а потом попытался совершить самоубийство на соседней улице. Причина конфликта до сих пор выясняется. Скорее всего, Яшин попытался отомстить Елисееву за попытку обанкротить его компанию.