В Башкирии организованы курсы для желающих вступить в отряд «Лиза Алерт»

В Башкортостане обучают людей поиску пропавших. Проект «Найди меня» организовал курсы благодаря гранту главы республики. Волонтеры, желающие вступить в ряды поискового отряда «Лиза Алерт», проходят курсы, где их учат навигации и тонкостям розыскного дела. Как найти человека среди болот и лесов и оказать первую помощь? Что такое работа на отклик и как правильно эвакуировать пострадавшего? Свой опыт передают и бывалые поисковики, и сотрудники МЧС.

Небольшое отверстие цистерны удаётся расширить только с помощью спецоборудования. Внутри 11-летней Даниил. Родители сутки не знали, жив ли он. Ушёл гулять и не вернулся. Объяснить, как оказался в бочке, мальчик не мог. Залезть через дыру получилось, а вот выбраться уже нет.

Территория поисков была большая. Ребёнка искали полицейские, спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Когда на берегу обнаружили детские кеды, подумали о самом страшном. Водолазы начали исследовать водоём, но поиски на суше не прекращались. В какой-то момент волонтёры заметили торчащую из цистерны ручку.

Положил себе под голову и в носки оторванный поролон, где-то нашел воду – рядом речка протекала. Он лежал истощенный, не двигался, сутки провел в бочке. Сразу же дали ему сладкое питье. Отсюда вывод, что и детям надо преподавать. Артём Черкасов, инспектор надзорной и профилактической деятельности по г. Уфа

Знания могут помочь спасти не только свою жизнь, но и чужую. Случай Даниила – лишь одна из тысяч историй, когда волонтёры отряда «Лиза Алерт» помогли потеряшкам вернуться домой. Поисковый отряд – это слаженная система: есть те, кто работает на телефоне, в интернете, на местности. Каждый новичок проходит обучение. В начале мая активисты, недавно вступившие в «Лиза Алерт», нашли потерявшуюся 78-летнюю бабушку.

Шли по ивняку по колено в воде, о сухих ногах никто не думал. Когда увидели бабушку, чуть слезы не потекли – такая радость, что наконец нашли. Денис Хамзин, волонтёр Liza Alert

Повезло, что в Нефтекамске находилась местная группа поисковиков. Основная из Уфы ехала бы до места 4 часа. Но, к сожалению, в Башкортостане охвачены не все районы. Во многих волонтёров пока не удается найти. Обнаружить бабушку помог отклик. Поисковики на время замирают и отчетливо в четыре стороны кричат имя потеряшки с надеждой, что кто-то отзовётся.

В 2010 году пятилетняя Лиза Фомкина и её тетя вместе с собаками отправились гулять в лес, но обратно не вышли. Родители обратились в полицию, но сотрудники почти не занимались поисками. Тогда кинули призыв в интернете, люди откликнулись. Спустя 9 дней в буреломе нашли тело тети, она погибла от переохлаждения. Лизу обнаружили на следующий день уже мертвой. Опоздали всего на сутки. На ребенке лежала собака, которая до последнего пыталась согреть малышку. После этой истории и появился отряд «Лиза Алерт».

Волонтеров обучают и как правильно оказывать медицинскую помощь, не навредив. Но главная ошибка – это бездействие.