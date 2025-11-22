В Уфе волонтёры организовали благотворительный обед для бездомных

Согреть не только теплыми вещами, но и горячим обедом. Сегодня рядом с торговым центром «Меркурий» в Уфе вновь организовали благотворительный обед. Каждую субботу активисты организации «Новая жизнь» протягивают руку помощи тем, кто остался без дома или оказался в трудной жизненной ситуации.

И так группа уфимских волонтёров не первый год помогает нуждающимся. Помимо раздачи горячего питания, оказывается и другая помощь – при необходимости активисты раздают теплую одежду и лекарства.