В Уфе спецбиблиотека организовала концерт для читателей с нарушениями зрения

В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых имени Макарима Тухватшина прошло мероприятие для лиц с нарушениями зрения. Его приурочили к Международному дню инвалидов. Для 60 читателей организовали музыкальный концерт – перед гостями студенты эстрадно-джазового отделения Уфимского училища искусств исполнили множество произведений.

Сегодня в Башкортостане проживают почти 248 тысяч людей с инвалидностью, из них более 20 тысяч – дети. Среди взрослых растет и число работающих – в регионе их уже свыше 25 тысяч. Для того, чтобы это стало возможным, на реализацию госпрограммы «Доступная среда» за все время направили свыше 1,5 млрд рублей. А для обсуждения ключевых вопросов работает Координационный совет по делам инвалидов под личным руководством главы республики Радия Хабирова.