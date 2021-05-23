В фестивале «День 1000 велосипедистов» в Уфе приняли участие 22 тыс человек

Отметить годовщину свадьбы на велопрогулке, а также повстречать эльфа или пирата. На несколько часов в Уфе перекрыли дороги в центре города, чтобы провести одно из самых крупных спортивно-массовых мероприятий в истории Башкортостана. Сегодня в столице республики прошел «День 1000 велосипедистов». В фестивале приняли участие более 22 тысяч любителей здорового образа жизни. И это стало новым абсолютным рекордом за все время проведения мероприятия.

Вот так на несколько часов проезжая часть города стала дорогой для велолюбителей республики. «День 1000 велосипедистов» – уникальное событие в жизни Уфы и региона. В этом году на старт вышли 22, 300 участников фестиваля. И это новый рекорд в истории спортивного события.

Меняются фасоны костюмов участников, но не меняются традиции. На старт выходят велосипедисты любых возрастов, по одному или с семьями.

Они готовы по несколько часов проводить под палящим солнцем в костюме ниндзя или лешего. Это и способ привлечь внимание, и возможность поведать историю родословной.

Отметить на велосипедах годовщину свадьбы? Почему бы и нет, все равно костюм и платье просто так висят в шкафу.

Не только свадебные юбилеи, на фестивале случаются и дни рождения. Сразу две представительницы нашего телеканала добрались до финиша под несмолкаемые поздравления.

На мероприятии выступила и команда БСТ. На несколько часов корреспонденты, редакторы, дикторы и инженеры оставили телеэфир и отправились в девятикилометровый путь от площади Ленина до площади Салавата Юлаева.

Впервые велофестиваль провели в мае 2011 года. С тех пор вот уже 10 лет мероприятие собирает вместе тысячи велосипедистов. Только однажды в 2020-м его отменили из-за угрозы распространения коронавируса. В этот раз организаторы ожидали увидеть на дистанции не только велосипедистов, но и любителей самокатов. Однако их практически не было, зато на улицах города можно было столкнуться с пиратами. И хотя Уфа никогда не была окружена морями или океанами, в этот день такой встрече никто не удивлялся.