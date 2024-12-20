Радий Хабиров принял участие в заседании Госсовета

Россиян должно быть намного больше. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России. В нём принимает участие и Глава Башкортостана Радий Хабиров. На заседании глава государства подчеркнул, что тема поддержки и защиты семьи, ее ценностей, престижа и статуса имеет непреходящий характер. Путин подчеркнул, что тема является главной в решении демографических проблем на годы вперед.

Президент отметил, что фундаментальное значение семьи — в продолжении рода, а значит, в преумножении многонационального народа страны. По словам Путина, необходимо создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Глава государства подчеркнул, что для успешного будущего страны россиян должно быть намного больше. Он добавил, что большая семья, в которой растет много детей, — это и есть образ будущего России.