Стало известно о состоянии мальчика-инвалида, упавшего с пандуса в Уфе

На неделе уфимка Регина Сафронова получила тяжелые травмы, пытаясь спуститься в подземный переход вместе с сыном-инвалидом. На пандусе с уклоном почти в 45 градусов тяжелое кресло вместе с ребенком и его мамой упали на гранитные плиты. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Попытка спуститься в подземный переход на остановке «Аграрный университет» едва не закончилось трагедией для Регины Сафроновой и ее сына Эльдара. К недоступной среде для колясочников женщина уже привыкла. Говорит, это касается транспорта, посещения магазинов и некоторых соцобъектов. А теперь список пополнился и пандусами в подземных переходах. На крутом уклоне она не удержала мальчика весом в 30 килограммов и тяжёлое кресло, в котором он сидел.
Бригада медиков отвезла пострадавших в 21-ю городскую больницу. Женщину и ребенка осмотрел травматолог. После снимка головы Регине Сафроновой поставили диагноз сотрясение головного мозга.
Пешеходных переходов в Уфе немного, и все они спроектированы и построены ещё в середине прошлого века. Исключение составляет подземный объект на остановке «Бульвар славы». В него инвалиды-колясочники могут спуститься даже без посторонней помощи. А новый электроподъемник в переходе на «Юношеской библиотеке» сломали вандалы.
Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко о проблемах инвалидов знает не понаслышке. Говорит, что адаптированы под коляски только современные торговые центры. И добавляет: недостаточное внимание уделяется также слабослышащим и слабовидящим людям. В городе практически отсутствуют тактильные плитки на тротуарах и пешеходных переходах.
После происшествия в подземном переходе Регина Сафронова привезла сына на обследование в Республиканскую детскую больницу. Из Черниковки пришлось добираться на автобусе. По словам женщины, таксист, увидев ребенка в инвалидном кресле, отказал им в перевозке. И это ещё одна проблема, которая хоть как-то решалась на средства гранта Главы Башкортостана. Прошлым летом в Уфе заработало бесплатное социальное такси для инвалидов. Но как только выделенные средства закончились – служба закрылась.
Решение многих проблем маломобильных граждан традиционно упирается в деньги. Сейчас администрация города ищет источники финансирования для модернизации существующих подземных переходов. В них либо установят лифты шахтного типа, либо оборудуют удлиненными пандусами для сокращения угла наклона. Деньги, возможно, понадобятся и для других целей.
Регина Сафронова как и сотни жителей города с ограниченными возможностями здоровья годами просят обеспечить им доступную среду в мегаполисе. Работа в данном направлении хоть и ведется, но крайне медленно. Поторопить чиновников пострадавшая теперь намерена не жалобами, а рублем. Компенсацию за полученные травмы при падении на этом пандусе мама Эльдара будет добиваться через суд.