Стало известно о состоянии мальчика-инвалида, упавшего с пандуса в Уфе

 На неделе уфимка Регина Сафронова получила тяжелые травмы, пытаясь спуститься в подземный переход вместе с сыном-инвалидом. На пандусе с уклоном почти в 45 градусов тяжелое кресло вместе с ребенком и его мамой упали на гранитные плиты. Пострадавшим понадобилась помощь медиков.

Попытка спуститься в подземный переход на остановке «Аграрный университет» едва не закончилось трагедией для Регины Сафроновой и ее сына Эльдара. К недоступной среде для колясочников женщина уже привыкла. Говорит, это касается транспорта, посещения магазинов и некоторых соцобъектов. А теперь список пополнился и пандусами в подземных переходах. На крутом уклоне она не удержала мальчика весом в 30 килограммов и тяжёлое кресло, в котором он сидел.

Травмы ребенок не получил. Здесь был рюкзачок его детский. Он головой упал на ступеньки, но головой приземлился на этот рюкзак. А я сверху на него упала. Вот такие раны получила, ходить не могла, было очень больно. Вызвала скорую помощь.

Регина Сафронова, жительница г. Уфы

Бригада медиков отвезла пострадавших в 21-ю городскую больницу. Женщину и ребенка осмотрел травматолог. После снимка головы Регине Сафроновой поставили диагноз сотрясение головного мозга.

Я как здоровый человек получила травму, не удержав. Мамы могут быть с младенцами, с колясками. Я вчера выложила пост в соцсетях. В комментариях люди писали, что там даже со здоровыми детьми почти невозможно пройти. Ситуация в городе, так скажем, катастрофическая.

Регина Сафронова, жительница г. Уфы

Пешеходных переходов в Уфе немного, и все они спроектированы и построены ещё в середине прошлого века. Исключение составляет подземный объект на остановке «Бульвар славы». В него инвалиды-колясочники могут спуститься даже без посторонней помощи. А новый  электроподъемник в переходе на «Юношеской библиотеке» сломали вандалы.

Установленные в подземных пешеходных переходах пандусы, в том числе на проспекте Октября, не соответствуют действующим нормативам. Так как в период их строительства не было нормативной документации, которая бы регламентировала создание доступной среды для маломобильных граждан.  

Вячеслав Чернов, начальник отдела по развитию доступной городской среды управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы
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Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко о проблемах инвалидов знает не понаслышке. Говорит, что адаптированы под коляски только современные торговые центры. И добавляет: недостаточное внимание уделяется также слабослышащим и слабовидящим людям. В городе практически отсутствуют тактильные плитки на тротуарах и пешеходных переходах.

Посмотрим на ту же Москву, Санкт-Петербург. Там прогресс. Там  автобусы с электрическими средствами подъема. А у нас сегодня даже для спортивных инвалидных школ закупаются те автобусы, которые в принципе не очень соответствуют тем стандартам, которые есть на сегодняшний день. Нужно больше инвестиций в это отрасль. Потому что, к сожалению, инвалидов меньше у нас не становится, их с каждым годом становится всё больше. Поэтому нужно уделять больше внимания.

Оксана Савченко, депутат Госсобрания Республики Башкортостан

После происшествия в подземном переходе Регина Сафронова привезла сына на обследование в Республиканскую детскую больницу. Из Черниковки пришлось добираться на автобусе. По словам женщины, таксист, увидев ребенка в инвалидном кресле, отказал им в перевозке. И это ещё одна проблема, которая хоть как-то решалась на средства гранта Главы Башкортостана. Прошлым летом в Уфе заработало бесплатное социальное такси для инвалидов. Но как только выделенные средства закончились – служба закрылась.

Социальное такси нужно нашей республике. Конечно же, оно должно финансироваться государством, нашей республикой. Не у каждого есть личный транспорт, не у каждого есть возможность элементарно поехать на такси. Ну и отношение. Мы видим, что крупные организации такси иногда вызывают негативное отношение к ним. Потому что элементарно есть случаи, когда таксисты разворачиваются и уезжают.

Ирек Зарипов, депутат Госсобрания Республики Башкортостан

Решение многих проблем маломобильных граждан традиционно упирается в деньги. Сейчас администрация города ищет источники финансирования для модернизации существующих подземных переходов. В них либо установят лифты шахтного типа, либо оборудуют удлиненными пандусами для сокращения угла наклона. Деньги, возможно, понадобятся и для других целей.

Регина Сафронова как и сотни жителей города с ограниченными возможностями здоровья годами просят обеспечить им доступную среду в мегаполисе. Работа в данном направлении хоть и ведется, но крайне медленно. Поторопить чиновников пострадавшая теперь намерена не жалобами, а рублем. Компенсацию за полученные травмы при падении на этом пандусе мама Эльдара будет добиваться через суд.

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