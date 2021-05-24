Как тренируются водолазы и фридайверы в Башкирии

Как тренируются и чем отличаются водолазы от фридайверов. Об особенностях работы и психологической нагрузке спасателей во время купального сезона – в специальном репортаже БСТ.

Уфимские фридайверы Денис Мажитов и Евгений Емиле с легкостью могут задерживать дыхание на несколько минут. Перед тем, как зайти в воду, обязательно требуется разминка. Фридайвинг – это такой же вид спорта, как, например, тяжелая атлетика. Но если там нужно накачивать мышцы, то здесь атлеты тренируют свои легкие.

Фридайвинг можно разделить на несколько типов: первый – задержка дыхания без движения, здесь учитывается только время. Второй тип – ныряние на глубину. Считается, что он самый сложный, ведь ныряльщики способны погружаться на десятки метров под воду, рассчитывая только на свои легкие. И третий тип – плавание на задержке дыхания. Это, как раз то, что показывают Денис и Евгений, здесь время не играет роли, имеет значение только дальность заплыва.

Обратите внимание на то, как двигается спортсмен под водой. Такая техника позволяет экономить силы и сохранить драгоценный воздух. Кстати, главный его потребитель во время погружения – мозг. Поэтому под водой очень важно его уметь отключать.

Фридайвинг – рискованный вид спорта. Если не рассчитать свои силы, то неприятности ждут даже опытного ныряльщика. При острой нехватке кислорода нервная система, пытаясь сохранить жизнь организма, начинает отключать все потребители этого важного ресурса, человек теряет сознание.

Водолазы Уфимского поисково-спасательного отряда не просто так выбрали такое живописное место. Парни с легкостью могли бы показать все, на что способны и в обычном бассейне. Вот только специфика их работы такова, что условия, при которых им приходится работать, редко можно назвать комфортными. Поэтому мы постарались воссоздать их на Красном ключе. Итак, температура воды около 8 градусов, видимость при погружении не больше двух метров.

Александр Петрович Хижняк был признан лучшим водолазом России, спасатель международного класса и просто живая легенда.

Процедура измерения давления перед погружением – дело обязательное. При серьезном отклонении от нормы водолаза к воде и близко не подпустят.

А ведь Александр Петрович уже разменял шестой десяток. Но в воде это не имеет никакого значения. В течение нескольких часов уфимские водолазы будут отрабатывать разные ситуации, с которыми сталкиваются во время дежурства.

Александр Петрович говорит об этом с сожалением, потому что 90% работы – поиски тел. Как правило, все происходит в разгар летнего сезона, когда разгоряченные алкоголем пловцы не рассчитывают свои силы, что и приводит к трагедии. В этом случае водолазы начинают прочесывать акваторию водоема.

Примерно так оно и происходит в реальности. Водолаз прочесывает дно. На суше его страхует коллега. Единственное средство связи – это веревка. Например, чтобы дать понять человеку на берегу, что ныряльщик достиг дня, то он дергает веревку один раз.

Можно подумать, что здесь ничего сложного, вот только не каждый способен выдержать психологическую нагрузку. Чаще всего искать приходится тело, которое пробыло в воде несколько дней. Тут требуются железные нервы.