В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за засухи

Такую возможность не исключают в региональном Минсельхозе. Республика теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Как можно спасти урожай?
Из-за майской жары на полях Аургазинского района появились трещины, ширина которых позволяет просунуть в них ладонь. Недостаток влаги влияет на растения. Посевы еще не погибли, но замедлили свой рост. И при этом не везде есть возможность провести мелиорацию.
Из последних сил озимые держатся и в Давлекановском районе. Аграрии сделали всё возможное, чтобы сохранить влагу. Вместо вспашки полей применяют безотвальную обработку. Но тем не менее накопленные запасы воды в почве уже на исходе. Исправить близкую к чрезвычайной ситуацию может только одно.
А взглянув на поля Хайбуллинского района, можно подумать, что они засеяны лишь частично. Но это не так. Двухнедельная жара выше 35 градусов почти убила зерновые и другие культуры. Проблем добавляет суховей выше 8 метров в секунду. Ветер на полях горячий.
Беда не приходит одна. Пока в Зауралье еще даже не подсчитали убытки от засухи, аграриям приходится тратиться на химобработку полей, чтобы спасти от вредителей хотя бы то, что выросло.
А этому хозяйству из Зианчуринского района противостоять засухе помогает мелиорация. Три года назад предприятие инвестировало 70 миллионов рублей в установку оросительной системы. По подземным трубам вода поступает на поля, где оросительная машина шириной в 360 метров за сутки поливает до 50 гектаров земли. Вся система управляется компьютером, человек нужен только для программирования расстояния и давления воды.
Оросительная система «Валлей» работает в автоматическом режиме. Скорость движения установки – 10 метров в час. Удержаться на выбранной территории помогает специальная борозда, на которую ориентируется умная машина. В хозяйстве три дождевальных комплекса – два фронтальных и один круговой. Из-за аномально жаркой весны запустили их уже в начале мая, что принесло результат. Хозяйство готово приступить к уборке кормовых культур. Благодаря поливу бутончики люцерны почти сформированы, а само растение выросло до 50 сантиметров.
Но такие комплексы может позволить себе не каждое хозяйство. Большинство аграриев ждут осадков с неба. Если же дожди не пойдут в ближайшие пару недель, то не исключено, что в республике будет введен режим чрезвычайной ситуации.