В Башкирии могут ввести режим ЧС из-за засухи

Такую возможность не исключают в региональном Минсельхозе. Республика теряет более половины озимых культур из-за аномально жаркой весны, аграрии вынужденно меняют тактику. Как можно спасти урожай?

Из-за майской жары на полях Аургазинского района появились трещины, ширина которых позволяет просунуть в них ладонь. Недостаток влаги влияет на растения. Посевы еще не погибли, но замедлили свой рост. И при этом не везде есть возможность провести мелиорацию.

У этого хозяйства только в нашем районе 50 тысяч гектаров земли. Это невозможно всё охватить орошением. Потому что не везде есть соответствующие водоемы, коммуникации, дороги, трасса не позволяет. Вот такая ситуация. Фидаил Хантимеров, заместитель начальника Управления сельского хозяйства Аургазинского района

Из последних сил озимые держатся и в Давлекановском районе. Аграрии сделали всё возможное, чтобы сохранить влагу. Вместо вспашки полей применяют безотвальную обработку. Но тем не менее накопленные запасы воды в почве уже на исходе. Исправить близкую к чрезвычайной ситуацию может только одно.

Я думаю, что еще в течение 10 дней мы сможем продержаться. Но если после 5 июня не пойдут дожди, то это будет крах. Анатолий Дорн, главный агроном сельхозпредприятия

Уже потеряна часть озимых, потому что уже растения ушли в трубку. Выкинет колос, и соответственно, уже ожидаемого урожая не будет. Будет в 2 раза меньше пока на данный момент. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

А взглянув на поля Хайбуллинского района, можно подумать, что они засеяны лишь частично. Но это не так. Двухнедельная жара выше 35 градусов почти убила зерновые и другие культуры. Проблем добавляет суховей выше 8 метров в секунду. Ветер на полях горячий.

У нас со второй декады апреля не выпадало дождей. И в результате этого наши посевы в данное время страдают от нехватки влаги. Ильдар Бикмухаметов, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Хайбуллинского района

Беда не приходит одна. Пока в Зауралье еще даже не подсчитали убытки от засухи, аграриям приходится тратиться на химобработку полей, чтобы спасти от вредителей хотя бы то, что выросло.

Некоторые хозяйства уже приступили к обработке полей от зерновых блошек. И плюс у нас новая напасть – саранча. Она, конечно, не стадного характера, но, несмотря на это, мы уже зафиксировали ее распространение на площади порядка 2000 гектаров. Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района по сельскому хозяйству

А этому хозяйству из Зианчуринского района противостоять засухе помогает мелиорация. Три года назад предприятие инвестировало 70 миллионов рублей в установку оросительной системы. По подземным трубам вода поступает на поля, где оросительная машина шириной в 360 метров за сутки поливает до 50 гектаров земли. Вся система управляется компьютером, человек нужен только для программирования расстояния и давления воды.

Оросительная система «Валлей» работает в автоматическом режиме. Скорость движения установки – 10 метров в час. Удержаться на выбранной территории помогает специальная борозда, на которую ориентируется умная машина. В хозяйстве три дождевальных комплекса – два фронтальных и один круговой. Из-за аномально жаркой весны запустили их уже в начале мая, что принесло результат. Хозяйство готово приступить к уборке кормовых культур. Благодаря поливу бутончики люцерны почти сформированы, а само растение выросло до 50 сантиметров.

Из-за засухи мы силоса в прошлом году на горе получили 50 центнеров с гектара. Стыдно, конечно, говорить об этом. А там, где мы поливали вот этими установками, мы получили от 350 центнеров. И благодаря этому только мы сформировали запас. Динар Калимуллин, исполнительный директор сельхозпредприятия