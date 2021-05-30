В Башкирии запустили проект для устройства подростков в приёмные семьи

Из детских домов чаще забирают малышей, которых из-за возраста проще перевоспитать. Чтобы решить эту проблему, был создан «Круг заботы» – это двухсторонняя помощь. Подготовку проходят и родители, и сами подростки. Гареевы взяли из детдома сразу и девочку, и мальчика – уже взрослых по меркам приёмных.

Любовь к себе Стас почти требует. Мальчик пережил слишком много предательств за свои 9 лет. 4 года в доме ребёнка, ещё 4 с кровной матерью, год с отчимом и снова госучреждение: полтора месяца находился в приюте. Оттуда в начале года мальчика забрала Айгуль Гареева. О той жизни Стас не очень хочет вспоминать и мягко пытается уйти от темы.

За Стасом Айгуль Гареева пришла с его родной сестрой Алиной. Первой в семью взяли 16-летнюю девочку. Совсем взрослая по меркам детдома.

У меня был такой вопрос, зачем? Почему взяли подростка, ведь обычно берут детей. Вообще подростки круче на самом деле. Они будут помогать, если найти с ними общий язык. Человеку хорошо там, где он чувствует себя в безопасности. Здесь я это чувствую. Алина Кадырова

В семье Гареевых уже было трое кровных детей, когда они решились на приёмных. Сыграла роль пандемия. В тот период детские дома закрыли для посещения, супруги занимаются благотворительностью и не могли помочь детям.

По российскому законодательству все дети старше 10 лет должны дать согласие. Младший сын, которому 7 лет, у него была свободная кровать в комнате, он уже несколько лет говорил: «Почему ты не заберёшь ребёнка? Ходишь в детский дом и пришла одна». Айгуль Гареева, член совета благотворительного фонда «Мархамат»

В детских домах более 80 % детей – это как раз подростки. Забирают в семьи обычно малышей, мамы и папы часто боятся, что не смогут найти общий язык с ребёнком постарше. Чтобы помочь приёмным родителям и тем, кто только собирается взять подростка в семью, несколько месяцев назад в Башкортостане запустили проект «Круг заботы». Для кандидатов организованы курсы, тематические встречи, едва ли не круглосуточно готовы оказать психологическую помощь.

Воспитанники детских домов тоже боятся, например, нового предательства: многим дают надежду и возвращают обратно в госучреждение. Сейчас набирается группа, в которой самих подростков тоже подготовят к будущим родителям. Перед знакомством проводят некий тест на совместимость. Семью подбирают в первую очередь исходя из запросов ребёнка. И уже есть несколько положительных результатов.