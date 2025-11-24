В Башкирии запустили цикл передач для детей с нарушениями слуха

Теперь дети с нарушением слуха могут с лёгкостью выучить язык жестов. В республике запустили цикл сказок «Читаем с Грамотейкой». Видеопередачи выпускает региональное общество глухих. Ролики позволят повысить уровень грамотности и общего развития детей с нарушениями слуха через любовь к книгам и чтению.

Вместе с сурдопереводчиком юная Милана приветствует своих первых зрителей. Девочка родилась с нарушением слуха. В пять лет она освоила жестовый язык и теперь блистает в главной роли сказок, созданных специально для детей с похожим диагнозом. Этот дебютный выход на сцену стал для Миланы не просто исполнением мечты, а важным шагом к поддержке и вдохновению других ребят.

В создании видеопередачи принимали участие не только люди с нарушением слуха. Марта и слышит, и говорит, но она всё равно решила выучить язык жестов. Девочка стала частью проекта и подарила свой голос сказке «Читаем с Грамотейкой».

Первыми зрителями уникальной сказки стали воспитанники уфимского детского сада для детей с ограниченными возможностями здоровья №6. Проект призван помочь семьям, воспитывающим детей с нарушениями слуха, освоить жестовый язык легко и удобно. Создатели уверены, что видеоролики станут ценным инструментом в обучении и развитии особенных детей, открывая для них новые горизонты возможностей.

В создании сказок принимали участие специалисты телеканала БСТ, опытные педагоги и артисты Уфимского дома культуры глухих. Всего в проекте запланировано порядка 20 передач, каждая из которых посвящена одному из произведений русской детской литературы.

Посмотреть видеопередачи может любой желающий. Выпуски доступны на сайте Всероссийского общества глухих по Башкортостану, в социальных сетях и каждое воскресенье в 09:45 на телеканале БСТ. Любители офлайн-просмотра также смогут насладиться сказками в удобном формате.