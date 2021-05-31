В Башкирии выявили заболевших мышиной лихорадкой

Свой доклад озвучила руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак. Так, за последнюю неделю было зарегистрировано 175 заболевших острыми кишечными инфекциями, из которых 70 – дети. Также 12 пациентов заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая в простонародье именуется мышиной лихорадкой. Большинство заболевших подхватили болезнь в быту.

ОРВИ заболели 14 271, из которых ровно половина – дети. На укусы клещей пожаловались за неделю более четырёх тысяч человек. Этот показатель на 26% выше, чем показатели в прошлом году за тот же период времени. Специалисты сообщают, что выросла заболеваемость боррелиозом. При этом обработки от клещей проводятся по всей республике в плановом порядке.