В Башкирии осудят виновника аварии, в которой погибла 11-летняя девочка

57-летний житель Аскинского района предстанет перед судом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, инцидент произошёл в марте 2021 года. Мужчина, управляя КамАЗом, пересёк сплошную разделительную полосу и выехал на встречку у посёлка Мирный. В этот момент он столкнулся с «Опель Астра».

В иномарке в момент столкновения находилась женщина, её 8-летний сын и её сестра с 11-летней дочкой. В результате столкновения в ДТП погибла девочка, а мальчику потребовалась помощь врачей.

Мужчина свою вину полностью признаёт. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.