В Башкирии почтили память погибших в Улу-Телякской трагедии

32 года боли по Улу-Теляку. В городах Башкортостана на этой неделе вспоминали погибших и пострадавших в крупнейшей железнодорожной аварии советского времени, в которой смертельные травмы получили, по разным оценкам, от 500 до 700 человек. Особенностью траурной церемонии у Обелиска рядом с 1710 км, где прогремел взрыв, стало вручение специальной Книги скорби. Издание напечатано по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова.
События 32-летней давности Виктор Безверхий помнит в мельчайших подробностях. Он работал машинистом поезда 212 «Адлер - Новосибирск», который столкнулся со встречным 211-м «Новосибирск-Адлер». Предчувствием стал странный запах и облако газа неестественного цвета. Мужчина вспоминает, что все произошло мгновенно. То, что остался жив, считает настоящим чудом.
Это уже 32-я годовщина трагедии в Улу-Теляке, но, как говорят родственники погибших в этой крупной железнодорожной аварии, время для них остановилось еще тогда, 4 июня 1989 года. Семьи потеряли мужей, детей, братьев и сестер. Всего 575 человек.
По рассказам очевидцев, в момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск – Адлер» и №212 «Адлер – Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходившем рядом трубопроводе Сибирь – Урал – Поволжье. В братской могиле у 1710 км похоронены более 400 человек. По официальной версии, утечка газа из продуктопровода стала возможной из-за повреждений, нанесённых ковшом экскаватора при его строительстве в октябре 1985 года, за четыре года до катастрофы. Утечка началась за 40 минут до взрыва.
Два года назад, в 30-ю годовщину Улу-Телякской аварии, к главе Башкортостана Радию Хабирову обратились семьи погибших и пострадавших с просьбой выпустить книгу памяти. В этом году издание, которое состоит почти из 200 страниц, вручили всем участникам митинга. Радий Хабиров говорил, что у него сохранились тяжелые воспоминания. Он сам принимал участие в ликвидации последствий той страшной железнодорожной аварии.
Радий Хабиров приезжал на место катастрофы в 2019 году. По поручению главы Башкортостана тогда благоустроили площадку у обелиска жертвам Улу-Телякской трагедии. В книге скорби и памяти отображены реальные истории, уникальные архивные снимки, истории очевидцев и заключения экспертов.
Памятные акции об Улу-Телякской трагедии прошли во многих городах Башкортостана. В Уфе собрались спасательные команды. Участники событий, бывший начальник пожарной службы, скорой помощи, медики, редактор газеты, которая освещала страшные события, очевидцы. В городе Дюртюли встречу провели в центральной библиотеке. В Абзелиловском районе пригласили родственников пассажиров одного из столкнувшихся поездов.
Вспоминали трагедию и по всей стране. Родственникам также перешлют Книги скорби и памяти по Улу-Телякской катастрофе. Человек умирает тогда, когда умирает последнее воспоминание о нем. А издание об этих событиях сохранит связь между поколениями.