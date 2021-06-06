В Башкирии почтили память погибших в Улу-Телякской трагедии

Боль трагедии, как будто вот вчера-сегодня, я не знаю. Без слез невозможно это вспоминать. И кто едет, не поймет, что здесь было. Потому что лес вырос, он сравнялся, а это же был пепел. И вот эти стоны, перешагивая через трупы, мы сначала пугались, а потом уже помогали тем, кто стонет, а не тем, кто просто уже без звука лежит. Это страшно очень.

Ольга Вершинина, ликвидатор последствий Улу-Телякской трагедии