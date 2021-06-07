В Башкирии мальчик, которого забрали у мамы из-за сломанного туалета, впал в кому

Волонтёры благотворительной организации «Радуга добра» сообщила печальную новость. 12-летний Ваня из Стерлитамака, которого забрали из семьи из-за сломанного туалета, впал в кому.

Напомним, многодетная семья Кудряшевых столкнулась с большими бедами. У Марины четыре ребёнка, которых она воспитывает одна всего на 14 тысяч в месяц. Низкая заработная плата не позволяет женщине сделать хороший ремонт в ванной, поэтому младшего сына Ваню забрали органы опеки.

Волонтёры помогли семье собрать нужную сумму, сделать ремонт в квартире, чтобы вернуть мальчика домой. Однако возвращение омрачилось страшным диагнозом – лейкоз.