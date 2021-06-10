В Башкирии отремонтировали дорогу, на которой сбили повозку с людьми

В селе Новомуслюмово Мечетлинского района отремонтировали дорогу, на которой произошло страшное ДТП.

Фото №1 - В Башкирии отремонтировали дорогу, на которой сбили повозку с людьми

Напомним, 30 мая на народный праздник «Кукушкин чай» ехала гужевая повозка с пожилыми людьми. В одно мгновение всех восьмерых человек сбила «Тойота Авенсис». Пять человек пострадали, а одна из пенсионерок осталась без стопы. Радий Хабиров прибыл на место происшествия и навестил пострадавших сельчан.

Фото №2 - В Башкирии отремонтировали дорогу, на которой сбили повозку с людьми

Оказалось, дороги в селе давно разбиты. До 12 июня было поручено отремонтировать подъездную дорогу к Новомуслюмово и центральную улицу. Так были восстановлены изношенные слои асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью 1250 метров и шириной 6 метров. Также были отсыпаны обочины, установлена дорожные знаки и была нанесена горизонтальная дорожная разметка.

Предварительно мы провели здесь ямочный ремонт. Дополнительно для соблюдения скоростного режима установили три искусственные неровности и соответствующие знаки. Сегодня завершились работы по асфальтированию подъездной дороги к Новомуслюмово и центральной улицы.

Вадим Аслямов, и.о. начальника Мечетлинского ДРСУ
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