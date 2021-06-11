В Уфе мужчину осудили на 20 лет за нападение на продавщицу

42-летний уроженец Хабаровска предстал перед судом за нападение на продавщицу в Уфе. Его осудили по статьям «покушение на убийство» и «разбой».

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл в декабре прошлого года. Мужчина с ножом ворвался в «Кулинарию» на проспекте Октября. Он потребовал у продавщицы деньги из кассы, но смелая женщина попыталась дать отпор грабителю. Мужчина семь раз ударил несчастную ножом и попытался скрыться с места происшествия.

Грабитель был задержан прохожими, которые после вызвали сотрудников полиции. Свою вину мужчина признал лишь частично. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление.