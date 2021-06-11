В Уфе мужчину осудили на 20 лет за нападение на продавщицу

42-летний уроженец Хабаровска предстал перед судом за нападение на продавщицу в Уфе. Его осудили по статьям «покушение на убийство» и «разбой».
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошёл в декабре прошлого года. Мужчина с ножом ворвался в «Кулинарию» на проспекте Октября. Он потребовал у продавщицы деньги из кассы, но смелая женщина попыталась дать отпор грабителю. Мужчина семь раз ударил несчастную ножом и попытался скрыться с места происшествия.
Грабитель был задержан прохожими, которые после вызвали сотрудников полиции. Свою вину мужчина признал лишь частично. Выяснилось, что ранее он уже был судим за особо тяжкое преступление.
Орджоникидзевский районный суд осудил преступника на 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.